Opozīcijas deputāti Siliņai un Švinkam prasa skaidrot darbu pie "Rail Baltica" projekta
Saeimas deputāti šodien tālākai vērtēšanai parlamentā nodeva opozīcijā esošā "Apvienotā saraksta" (AS) pieprasījumus Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) un satiksmes ministram Atim Švinkam (P) par darbu pie "Rail Baltica" dzelzceļa projekta īstenošanas.
No Siliņas AS gaida skaidrojumus par valdības atbildību par "Rail Baltica" projekta ieviešanu un finansējuma nodrošināšanu. Deputāti norāda, ka Ministru kabinets 2024. gada decembrī apstiprināja konkrētus uzdevumus - sagatavot būvdarbu grafiku, likumprojektu, finansējuma plānu, tehniski ekonomisko analīzi un grozījumus starpvalstu līgumā, taču vairāki no tiem līdz noteiktajiem termiņiem nav izpildīti.
Deputāti uzskata, ka tas rada nopietnus riskus, ko uzsvērusi arī Fiskālās disciplīnas padome - kavējumi un neskaidrības palielina fiskālo slogu, apdraud parāda ilgtspēju un ierobežo nākotnes budžeta iespējas.
Deputāti prasa skaidrojumu par kavējumu iemesliem, konkrētu plānu projekta pirmajai kārtai, finansējuma avotiem un to, kā valdība nodrošinās projekta nepārtrauktību.
Arī pieprasījums Švinkam saistīts ar to pašu Ministru kabineta 2024. gada decembra lēmumu, kas, kā uzsver AS, nav pilnībā izpildīts. Deputāti pieprasa skaidrojumu par kavējumu iemesliem, finansējuma deficīta segšanu, riska analīzi, neatkarīgu izmaksu revīziju, kā arī konkrētu plānu, kā nodrošināt projekta ilgtspēju un novērst konstatētos pārvaldības trūkumus.