Koalīcijas partijām godīgi jāizrunājas, vai tās var vai nevar kopīgi strādāt, uzskata prezidents
Koalīcijas partijām - "Jaunajai vienotībai", "Progresīvajiem" un Zaļo un zemnieku savienībai - pēc budžeta pieņemšanas būtu godīgi jāizrunājas, vai tās var vai nevar kopīgi strādāt, ceturtdien intervijā LTV "Rīta panorāmai" izteicās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Taujāts, vai Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība spēs konstruktīvi nostādās līdz vēlēšanām, Rinkēvičs sacīja, ka pirmais pārbaudījums būs nākamā gada budžeta pieņemšana. Politiķa skatījumā, pēc tam partijām būtu savstarpēji godīgi jāizrunājas - varam vai nevaram konstruktīvi nostrādāt līdz nākamajām vēlēšanām.
Vismuļķīgāk būtu izlikties un it kā strādāt desmit mēnešus, bet reāli neko nedarīt, kas beigu galā atsauksies gan uz visu valsts attīstību, gan uz pašām partijām, kuras vēlētāji varētu kritiski novērtēt nākamajās vēlēšanās, sprieda politiķis.
Runājot par plaši vērojamo neiecietību sabiedrībā, Rinkēvičs uzsvēra, ka to gan nevar novelt tikai uz politiķu uzvedību, bet tā ir visas sabiedrības problēma. Kā to mazināt, politiķim viennozīmīga padoma neesot.
Prezidents pieļāva, ka agresijas uzplūdi zināmā mērā ir saistāmi ar sociālo mediju izplatību, kuru šķietamā anonimitāte daļai cilvēku "dod drosmi" agresīvām izpausmēm. Vienlaikus viņš aicināja atcerēties, ka visa dzīve sociālajos medijos nenotiek un tā sastāv no cita veida problēmām.
Rinkēvičs sprieda, ka vēlēšanu tuvuma apstākļos viedokļu apmaiņa var kļūt vēl asāka.