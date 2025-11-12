LVM sāk čiekuru vākšanas sezonu
AS "Latvijas valsts meži" (LVM) ierīkotajās sēklu plantācijās ir sākta 2025./2026. gada čiekuru vākšanas sezona, informēja uzņēmumā.
Kompānijā norāda, ka šajā čiekuru vākšanas sezonā no 20 plantācijām plānots ievākt 800 hektolitrus priežu čiekuru, 80 hektolitrus egļu čiekuru, kā arī melnalkšņu un Japānas lapegles čiekurus, no kuriem iegūs augstākās kvalitātes sēklas.
Tāpat pēc ievākto čiekuru žāvēšanas čiekurkaltēs šajā sezonā LVM plāno iegūt 430 kilogramus priedes sēklu, ap 60 kilogramus egles sēklu un ap 30 kilogramus melnalkšņu sēklu.
LVM sēklu ražošanas vadītājs Justs Lūkins skaidro: "Šī gada sezona sākusies ražīgi un ceram, ka iegūsim vairāk kvalitatīvu meža koku sēklu nekā prognozēts. Sēklu plantācijās iegūtās sēklas ir ar augstu ģenētisko potenciālu - no tām izaudzētais nākotnes mežs būs par 18 līdz 20% ražīgāks nekā tad, ja sēklas tiktu ievāktas mežaudzēs no nocirstajiem kokiem."
Uzņēmumā atzīmē, ka čiekuriem pirms ievākšanas ir jāpiedzīvo sals un jāmaina krāsojums uz brūnu. Tādējādi šogad čiekuru vākšanas sezona tika sākta salīdzinoši agri, jo pirmās salnas bija jau oktobra otrajā pusē.
LVM 2024. gadā strādāja ar 586,129 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,4% mazāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 32% - līdz 150,131 miljonam eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1999. gadā, un tā pamatkapitāls ir 525,989 miljoni eiro. LVM apsaimnieko valstij piederošās meža zemes. LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja ir Zemkopības ministrija.