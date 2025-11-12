Sievietei Saldū draud līdz sešiem gadiem cietumā par viltotu zīmolu preču tirdzniecību - uzņēmumiem nodarīts 85 tūkstošu eiro kaitējums
Valsts policijas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā pret kādu sievieti, kura sev piederošā uzņēmumā – tirdzniecības vietā Saldū tirgoja viltotas preču zīmes lielā apmērā, kas pārkāpj “Adidas”, “Nike” un “Calvin Klein” preču zīmju tiesības. Kopumā atrasti un izņemti 1090 apģērbi un 14 smaržas, radot uzņēmumiem vairāk nekā 85 000 eiro lielus materiālos zaudējumus.
Valsts policija informāciju saņēma no kāda uzņēmuma, kura pārstāvis konstatēja šo pārkāpumu, veicot kontrolpirkumu pie sievietes. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas atrada un izņēma vairākas preces, kuras ir marķētas ar viltotām uzņēmuma “Nike Innovate C.V.” un kuras nav ražotas ar “Nike Innovate C.V.” atļauju. Kopumā konstatēti 648 apģērbu gabali kas ir marķēti ar viltotām uzņēmuma “Nike Innovate C.V.” preču zīmēm. To skaitā ir 135 bikses, 128 legingi, 80 T-krekli, 70 apavu pāri.
Tāpat sieviete, apzinoties, ka viņai nav atļauts izmantot “Calvin Klein Trademark Trust” grafiskās un vārdiskās preču zīmes, kas reģistrētas Eiropas Kopienas preču zīmēm Latvijas teritorijā, nolūkā piedāvāt un laist tirgū preces ar viltotām “Calvin Klein Trademark Trust” preču zīmēm, iegādājās un glabāja 167 apģērbu gabalus, kas ir marķēti ar viltotām uzņēmuma “Calvin Klein Trademark Trust” preču zīmēm un kuras nav ražotas ar “Calvin Klein Trademark Trust” atļauju. To skaitā ir 43 T-krekli, 23 bikses un vairāki sporta apģērbu komplekti.
Tāpat sieviete, apzinoties, ka viņai nav atļauts izmantot “Adidas AG.” grafiskās un vārdiskās preču zīmes, kas reģistrētas Eiropas Kopienas preču zīmēm Latvijas teritorijā, nolūkā piedāvāt un laist tirgū preces ar viltotām “Adidas AG.” preču zīmēm, iegādājās un glabāja 275 apģērbu gabalus, tostarp 44 džemperus, 64 zeķu pārus, 23 legingus utt.
Bez drēbēm atrastas arī smaržas, kas ir marķētas ar viltotām uzņēmuma “Calvin Klein Trademark Trust”, “GUCCI”, “Christian Dior”, “Chanel”, “Versace”, “Hugo Boss”, “BVLGARI” un “Lacoste” preču zīmēm.
Tādējādi sieviete apzināti, pārkāpjot Preču zīmju likumu, nodarīja uzņēmumam “Nike Innovate C.V.” kaitējumu 61 316,29 eiro, uzņēmumam “Adidas AG.” kaitējumu 11 879,30 eiro un uzņēmumam “Calvin Klein Trademark Trust” kaitējumu 12 531,70 eiro, kas ir atzīstami par lieliem apmēriem.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā Pēc Krimināllikuma 206.panta 3.daļas par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citādas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes apzinātu izmantošanu vai izplatīšanu, ja tas izdarīts lielā apmērā. Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.