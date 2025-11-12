Asares pagasta Ancenē atklāta jauna bibliotēka
Jēkabpils novada Ancenes ciemā beidzot ir atvērta pastāvīga bibliotēka, kas nodrošina vietējiem iedzīvotājiem piekļuvi vairāk nekā 600 grāmatām un pašvaldības pakalpojumiem, veicinot kopienas aktivitāti un lasīšanas tradīciju atjaunošanos. Šī iniciatīva ir nozīmīgs solis, lai atbalstītu ciema iedzīvotājus pēc ilgstošas bibliotēkas pakalpojumu trūkuma.
Vienā no Ancenes ciema dzīvokļiem, kas gadiem stāvēja tukšs, tagad ierīkota pastāvīga bibliotēka. Līdz šim ciematā pastāvīga bibliotēka nekad nav bijusi – agrāk anceniešus reizi nedēļā apciemoja bibliotekāre no Asares pagasta centra.
“Katalogā skatījās, kurš jau prot, kurš vienkārši jautāja, vai nevaru ko konkrētu atvest,” aminas Asares bibliotēkas Ancenes nodaļas vadītāja Antoņina Dzenuška. “Es braucu ar somu un vedu tās, kuras man prasīja, un, protams, arī jaunākās.”
Gadu gaitā vizītes kļuva retākas, līdz bibliotekāre ciematu vairs neapmeklēja vispār. Ancenieši bija spiesti braukt piecus kilometrus uz tuvāko bibliotēku, kas nozīmēja, ka daudzi pārtrauca lasīt. Šobrīd lasītāju kartes ir aptuveni 15 ciema iedzīvotājiem.
“Es domāju, ka lasītāju pulks palielināsies, jo telpas ir ļoti sakārtotas, varēs rīkot pasākumus, un daudziem galvā ir idejas, kā tos organizēt,” saka Zenta no Ancenes ciema. “Galvenais, lai ir kur sanākt kopā.”
Šobrīd bibliotēkā pastāvīgi pieejamas aptuveni 600 grāmatas, tostarp plašs bērnu un jauniešu literatūras klāsts.
Ideja par bibliotēkas nodaļu Ancenē radās iedzīvotājiem, kuri pirmsvēlēšanu laikā to izteica skaļi, un jau augustā sākās darbs pie telpu iekārtošanas.
“Vietējiem iedzīvotājiem vienmēr vajadzīgs tas pirmais kontakts ar pašvaldību, lai risinātu jautājumus,” teic Jēkabpils novada domes deputāts Jānis Striks. “Bibliotēka būs vēl viens atbalsta punkts iedzīvotājiem.”
Bibliotēkas nesniedz tikai bibliotekāros pakalpojumus – mēs nodrošinām arī pašvaldības pakalpojumu pieejamību,” informē Jēkabpils novada Galvenās bibliotēkas direktore Zinaīda Rabša. Ja iedzīvotājiem nepieciešams veikt kādu maksājumu vai saņemt pabalstu, bibliotēkās viņi var saņemt šo pakalpojumu.
Ancenē pirms sešiem gadiem likvidēja pamatskolu. Kopš tā laika ciemā nebija nevienas pašvaldības iestādes, lai gan tas ir aktīvākais pagasta ciems ar vairākiem veiksmīgiem uzņēmumiem un iedzīvotāju skaitu, kas pārsniedz pagasta centra rādītājus. Ancenē kopumā dzīvo nedaudz vairāk nekā simts cilvēku.
“Zinot, ka viss tiek slēgts un samazināts, šis ir labākais no iespējamā,” uzskata Ancenes kopienas aktīvists Jānis Subatiņš. “Šis variants pašvaldībai nav finansiāli smags, un iedzīvotājiem tas ir izdevīgs. Protams, viss būs atkarīgs no turpmākās darbības – gan iedzīvotāju, gan pašvaldības attieksmes.”
Jēkabpils novadā kopumā darbojas 27 bibliotēkas, bet bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī 35 apkalpošanas punktos. Plānots, ka bibliotēka Ancenē būs atvērta divas dienas nedēļā – otrdienās un piektdienās no pulksten 8:30 līdz 16:30.