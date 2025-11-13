Kā Latvijā visbiežāk atrod darbu? Ir viens visuzticamākais veids
Digitālo tehnoloģiju un tiešsaistes darba sludinājumu portālu laikmetā joprojām pastāv viena nemainīga patiesība: cilvēki darbu atrod caur citiem cilvēkiem.
Pētījums, ko veica pētījumu aģentūra "Dentsu" pēc platformas "Workis" pasūtījuma, rāda: tieši personiskie kontakti un ieteikumi joprojām ir efektīvākais veids, kā atrast darbu "zilo apkaklīšu" segmentā, pārspējot jebkuru tiešsaistes portālu.
Darba sludinājumu vietnes un sociālie tīkli ir noderīgi rīki, taču tie nevar aizstāt uzticību, kas rodas caur tiešu saziņu un pieredzes apmaiņu. "Drauga vai kolēģa ieteikums ir pavisam cita līmeņa vērtība - tas sniedz uzticību, ko nav iespējams sasniegt ar reklāmu," stāsta Baiba Rozentāle, platformas "Workis" klientu apkalpošanas vadītāja. "Cilvēki uzticas tiem, kurus pazīst. Kad darba vietu iesaka kāds pazīstams cilvēks, tā uzreiz šķiet pieejamāka un uzticamāka."
Pētījums rāda, ka ieteikumi un personiskie kontakti ievērojami pārspēj digitālos kanālus, kad runa ir par darbu meklēšanu strādnieku profesijās. Tas nozīmē, ka, lai gan darba devēji daudz iegulda tiešsaistes zīmola veidošanā, efektīvākās darbinieku piesaistes stratēģijas bieži sākas daudz tuvāk - no pašu darbiniekiem, viņu paziņām un vietējām kopienām.
Lai šāda pieeja patiešām darbotos, svarīga ir apzināta darba kultūra. Cilvēki ieteiks savu uzņēmumu tikai tad, ja viņiem tajā pašiem labi. Ja darbinieki jūtas novērtēti, saņem atbalstu un ir lepni par savu organizāciju, šī pozitīvā sajūta dabīgi izplatās arī ārpus tās.
Kultūra, kas balstīta uz cieņu, taisnīgumu un atklātu komunikāciju, veido pamatu patiesai iesaistei. Bez tā jebkuras ieteikumu programmas vai reklāmas kampaņas paliek tikai ārējā ietvarā - jo neviens neiesaka vietu, kurā pats negribētu strādāt.
Tajā pašā laikā digitālajiem kanāliem joprojām ir nozīme. Bieži vien tie ir vieta, kur cilvēki sāk darba meklējumus, taču galīgo lēmumu viņi pieņem, balstoties uz cilvēciskiem faktoriem - ko dzirdējuši, kam uzticas un kādu iespaidu atstāj darba devējs. Tieši redzamības un patiesuma kombinācija ir mūsdienu personāla piesaistes panākumu atslēga.
Tāpēc arvien vairāk uzņēmumu pārskata savu pieeju. Kopienu iesaiste, darbinieku ieteikumi un darba devēja reputācija vairs netiek uzskatīti tikai par "patīkamu bonusu" - tie ir galvenie elementi spēcīgā darbinieku piesaistes stratēģijā. Lai piesaistītu cilvēkus, nepietiek vien ar mārketingu - jāveido tāda ikdienas darba vide, par kuru darbinieki paši vēlēsies stāstīt.