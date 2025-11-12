Vidzemes slimnīca svin 50 gadu jubileju - pusgadsimts rūpēs par pacientiem
Šogad, 2025. gadā, Vidzemes slimnīca atzīmē nozīmīgu jubileju – 50 gadus kopš tā durvis vēra Valmierā, Jumaras ielā 195. Nozīmīgs gadu skaitlis aizritējis, sniedzot pamatā Vidzemes reģiona iedzīvotājiem drošus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus. Gada laikā slimnīca sniedz palīdzību vairāk nekā 80 tūkstošiem pacientu neatliekamajā, stacionārajā un ambulatorajā aprūpes jomā. Vidzemes slimnīca ir vieta, kuru par savu darbavietu ir izvēlējušies 797 darbinieki. Pašlaik slimnīcā strādā seši darbinieki ar darba stāžu 50 un vairāk gadi.
Vidzemes slimnīca tika atklāta 1975. gadā kā reģionālais medicīnas centrs, kas nodrošināja neatliekamo palīdzību un specializētus veselības aprūpes pakalpojumus. Gadu gaitā slimnīca piedzīvojusi ievērojamu attīstību – paplašināti ārstniecības profili, modernizēta infrastruktūra un ieviestas jaunākās medicīnas tehnoloģijas. Šodien Vidzemes slimnīca ir viens no vadošajiem reģionālajiem veselības aprūpes centriem Latvijā, kurš pagājušā gada nogalē atklāja arī jaunu un modernu rehabilitācijas centru.
Esošais slimnīcas stratēģiskais virziens balstās uz trīs galvenajiem mērķiem: augsti kvalificēts, ar darba vietu apmierināts personāls, ar sniegtajiem pakalpojumiem apmierināts pacients un pieejami kvalitatīvi un inovatīvi veselības aprūpes pakalpojumi, un droša vide.
Vidzemes slimnīcas vīzija ir kļūt par drošāko un inovatīvāko veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un labāko darba devēju Latvijā. Slimnīca noteikti turpinās attīstīties, sadarbojoties ar citām medicīnas iestādēm, veicinot inovācijas un ieviešot digitālos risinājumus pacientu ērtībai.
“Šī nozīmīgā jubileja ir apliecinājums mūsu slimnīcas pamatvērtībai – pacients un viņa veselība, kā arī ar darbavietu apmierināts personāls. Šogad, plānojot un organizējot dažādus svētku pasākumus, vēlamies aktīvi gan to organizēšanā, gan dalībā iesaistīt arī slimnīcas personālu, jo tie ir svētki ikvienam, kas pašaizliedzīgi velta savas profesionālās zināšanas un spējas slimnīcas attīstībai,” uzsver Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs.