“Laimas” Labdarības namiņš atver durvis jau 14. reizi - aicina piepildīt 1250 bērnu sapņus
Kā ierasts, ik gadu šajā laikā “Laimas” Labdarības namiņš vērs savas durvis apmeklētājiem – šogad jau četrpadsmito reizi. Šī gada 20. novembrī vienlaicīgi iniciatīva tiks uzsākta gan tiešsaistē www.laimasnamins.lv, gan klātienē pie “Laimas” pulksteņa, kas ir namiņa vēsturiskā atrašanās vieta. “Laimas” Labdarības namiņš aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties sirsnīgā labdarības iniciatīvā, lai šogad piepildītu 1250 bērnu sapņus.
Šogad “Laimas” Labdarības namiņš savā iniciatīvā iesaista vēsturiski visplāšāko reģionu loku, sadarbojoties ar deviņu Latvijas novadu sociālajiem dienestiem – Saldus, Ogres, Cēsu, Madonas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Ludzas un Siguldas. Attiecīgi no šiem novadiem nāk bērnu kartītes, kuras katram namiņa apmeklētājam būs iespēja izvēlēties. Kartītēs katrs bērns ir aprakstījis savu sapni un apmeklētājiem ir iespēja šo dāvanu sarūpēt. Kartītes iekļauj visdažādākās bērnu vēlmes – sākot no praktiskām, piemēram, ziemas zābaki vai sega un beidzot ar lietām, kas patiesi var iedvesmot bērnu turpināt ticēt saviem talantiem un nākotnes iecerēm.
“Šī iniciatīva ir kļuvusi par skaistu tradīciju, kas ik gadu pierāda – labestība ir mūsu sabiedrības sirds. Jau vairāk nekā desmit gadus “Laimas” Labdarības namiņš ir vienojis tūkstošiem cilvēku, kuri vēlas palīdzēt bērniem piedzīvot svētku brīnumu. Šogad aicinām to darīt ar vēl lielāku siltumu un ticību – jo laime ir tepat – bērnu sapņos,” ir pārliecināta “Orkla Latvija” komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja Laura Bagātā.
“Laimas” Labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – no 20. novembra līdz 19. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē “Laimas” Labdarības namiņā Rīgā, no otrdienas līdz piektdienai no plkst.12:00 līdz 20:00; sestdien, svētdien no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Projekta norisē piedalās arī uzticami partneri, bez kuru atbalsta iniciatīva nebūtu iedomājama. Viens no tādiem ir “Latvijas Pasts”, kas bez papildus maksas nodrošina laicīgu un atbildīgu dāvanu sūtīšanu visā Latvijā, izmantojot pakomātus vai kurjerpiegādi. Tiks nodrošināta ērta iespēja nosūtīt gan mazāka izmēra, gan lielformāta dāvanas. Sīkāku informāciju par soļiem, kā nosūtīt dāvanu varēs atrast vietnē www.laimasnamins.lv.