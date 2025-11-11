Saulkrastos apdraudēta skolēnu nokļūšana uz skolu - slēgti vairāki autobusu reisi
Pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR) Saulkrastu novadā sabiedriskā transporta un pasta pakalpojumi ir kļuvuši sliktāki, otrdien Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēdē deputātus informēja Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis (LRA).
Viņš informēja, ka nav izpildīts ATR mērķis - pārskatīt sabiedriskā transporta tīklu, nodrošinot pagastu sasaisti ar novada centru. Sējas pagasta iedzīvotājiem nav iespēju nokļūt darba vietās Saulkrastos, vienīgajā novada vidusskolā, kā arī piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Līcis uzsvēra, ka jaunajā Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta padomes pasūtījumā turpmākajiem gadiem situācija kļūst dramatiska. Tiek apdraudēta pedagogu un skolēnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības pieejamība, jo tiek slēgts 31 reiss, līdz ar to divi maršruti vispār slēgti un piecos maršrutos samazināts reisu skaits, papildu 24 reisi tiek izslēgti no valsts pasūtījuma.
Ierobežoto sabiedriskā transporta pakalpojumu dēļ Lojas un Murjāņu iedzīvotāji ir spiesti izvēlēties izglītības iestādes Siguldas novadā vai Rīgā. Savukārt pasta pakalpojumi ir pieejami vairs tikai Saulkrastos.
Novadā ir sakārtots skolu tīkls, taču vienīgā Saulkrastu novada vidusskola ir izvietota sešās ēkās. Tāpat nepieciešama jauna piebūve eksakto zinātņu jomas kabinetiem, informēja pašvaldības vadītājs.
Pēdējos gados nedaudz esot palielinājies Saulkrastu novada iedzīvotāju skaits, taču vasaras periodā iedzīvotāju skaits būtiski palielinās, jo vasarnīcās ierodas vasarnieki.
Līcis aktualizēja jautājumu par piekrastes infrastruktūras attīstības problēmām. Dažu objektu būvniecības saskaņošana valsts institūcijās aizņemot pat desmit gadus, kas ievērojami sadārdzina būvniecību. Patlaban piekrastē tiek būvēti bruģa celiņi, lai vide būtu pieejama visu gadu, turklāt tie ir izturīgāki nekā koka laipas.
Pašvaldības vadītājs informēja, ka Saulkrastu novada pašvaldība ir vienīgā Vidzemē, kas veic iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Ja iepriekšējos gados šīs iemaksas bijušas 800 000 eiro līdz 900 000 eiro, tad šogad jau tās bijušas 1,8 miljoni eiro apmērā, bet nākamgad sasniegs 3,5 miljonus eiro.
Pašvaldības mērķis nākotnē ir kļūt par reģionālās nozīmes attīstības centru ar attīstītu ostas infrastruktūru un lauksaimniecisko ražošanu, vienlaikus nodrošinot Vidzemes piekrastei raksturīgo ainavu saglabāšanu, atpūtas un kultūras pakalpojumu daudzveidību, harmonisku un stabilu vidi dzīvei, pauda Līcis.
Saeimas deputāts Jānis Dombrava (NA) pauda pārliecību, ka Satversmes tiesas lēmums Skultes pagastu pievienot Limbažu novadam nav bijis pareizs, jo vismaz daļa Skultes pagasta ir viena urbānā teritorija, kurā Saulkrastu novada pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus un skolēnu bezmaksas ēdināšanu līdz 12. klasei, uzsvēra Dombrava, kurš uzskata, ka tas ir problemātisks jautājums Saulkrastu novada attīstībai.