Hermaņa un Broka kustība “Bez partijām” kļuvusi par biedrību
Režisora Alvja Hermaņa un uzņēmēja Armanda Broka dibinātā politiskā kustība "Bez partijām" pašlaik pārtapusi par biedrību, liecina pieejamā informācija portālā "firmas.lv".
Biedrībā darbojas arī politiķis Didzis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols ("Tauta. Zeme. Valstiskums").
Biedrības statūtos teikts, ka tā ir dibināta ar mērķi panākt izmaiņas Latvijas vēlēšanu kārtībā, uzsverot sabiedrības interešu pārstāvību ārpus tradicionālajām politiskajām partijām.
Biedrībā varot iestāties fiziskas personas, kuras atbalsta tās mērķus, un statūti paredz divas biedru kategorijas - īstenie un asociētie biedri. Īstenajiem biedriem ir pilnas balsstiesības un iespēja piedalīties biedrības vadības institūciju veidošanā, savukārt asociētajiem biedriem ir iespēja aktīvi līdzdarboties biedrības darbībā, saglabājot tiesības uz informāciju un priekšlikumu izteikšanu.
Biedrības pārvaldi nodrošina valde, kas sastāv no sešiem locekļiem. Statūti paredz iespēju organizēt sapulces gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot biedru līdzdalību neatkarīgi no atrašanās vietas. Īsteno biedru sapulce ir galvenā institūcija, kas lemj par valdes un revidenta ievēlēšanu, kā arī uzrauga biedrības stratēģisko virzību.
Jau vēstīts, ka politiskā kustība "Bez partijām" plāno startēt nākamā gada Saeimas vēlēšanās, iepriekš paziņoja Šmits. Tas nozīmē, ka šiem politiskajiem aktīvistiem ir jāatrod jau eksistējoša partija, jo likums liedz vēlēšanās kandidēt pēdējā brīdī dibinātiem politiskajiem spēkiem.
No likuma izriet, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru.
Šmits norādījis, ka "Bez partijām" plānojot kādu sadarbību ar kādu politisko spēku, jo pastāv šis juridiskais šķērslis. Pēc viņa vārdiem, esot vairāki scenāriji, kā šo situāciju risināt, taču par to vēl esot pāragri spriest. Konkrētas partijas politiķis atturējās nosaukt.
Broks ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "Twino" dibinātājs un vadītājs. Savukārt Šmits iepriekš bijis zemkopības ministrs. Kā 14. Saeimas deputāts viņš ievēlēts no apvienības "Apvienotais saraksts", no kuras frakcijas vēlāk izstājies, paliekot Latvijas Zaļās partijas biedrs, bet darbu Saeimā turpinot kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Tāpat viņš bijis arī 13.Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas "KPV LV" saraksta, kā arī Rīgas domes un Rojas pagasta domes deputāts. Šmits "KPV LV" darbojies laikā no 2018. līdz 2019. gadam, un darbojies arī partijā "Jaunlatvija" un "Jaunais laiks".