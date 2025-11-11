“Latvijas formula”. Vai drošības budžets kļūs par ekonomikas dzinējspēku?
Latvijas Universitātes (LU) diskusiju cikls “Latvijas formula” atgriežas TV24 ēterā. Pirmajā raidījumā tā vadītājs LU profesors Mārcis Auziņš ar dalībniekiem diskutē par ārējās un iekšējās drošības stiprināšanu. Eksperti analizē ziemeļvalstīs lielākā drošības foruma “Rīgas konference 2025” atziņas, NATO 5. panta garantijas un ģeopolitisko lēmumu ietekmi uz Latvijas starptautisko tēlu.
Raidījumā tiek atklāti jaunās aizsardzības stratēģijas ekonomiskie aspekti. Ārējo apstākļu dēļ aizsardzības budžetam nākas pieaugt līdz rekordlieliem apjomiem, atņemot līdzekļus citām nozarēm, bet vienlaikus – radīt būtisku impulsu augsto tehnoloģiju attīstībai.
Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta direktore Guna Gavrilko saka: “Kopumā ir diezgan bēdīgi, ka mums tik milzīgi budžeta līdzekļi jānovirza aizsardzībai. Nākamgad paredzētais aizsardzības budžets ir vairāk nekā divi miljardi eiro. Taču Aizsardzības ministrijas prioritāte ir maksimāli lielu šī budžeta daļu ieguldīt tautsaimniecībā, attīstīt ekonomiku, inovācijas, tehnoloģijas un zinātnes potenciālu.” Viņa arī norāda, ka jau ir labas iestrādnes un priekšnosacījumi, lai Latvija caur dažādiem ieguldījumiem zinātnē un industrijā varētu pozicionēties pasaules līmenī kā veiksmes stāsts. “Domāju, ka dronu industrija pagaidām ir viens no lielākajiem veiksmes stāstiem, tur ir visi priekšnosacījumi, lai tā kļūtu par Latvijas “Nokia”,” vērtē Gavrilko.
Savukārt 14. Saeimas deputāts un LU Juridiskās fakultātes docents Gunārs Kūtris (ZZS) norāda uz sistēmisku izaicinājumu: “Uzņēmēji, kuri varbūt būtu gatavi investēt pētniecībā savu finansējumu, šobrīd baidās, tāpēc ka mums ir ļoti neefektīva valsts iepirkumu sistēma. Latvijas problēma – lēnā izlemšana.”
Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre, LU pētniece un lektore Sigita Struberga uzsver, ka uzņēmējiem ir nepieciešams plašāks redzējums: “Ir jāredz tālāk, un jautājums ir – vai mēs spēsim ieraudzīt tos mehānismus, kā mūsu uzņēmēji varētu sniegt piedāvājumu arī mūsu sabiedrotajiem, ne tikai Latvijai.”
Skaties raidījumu, lai uzzinātu, kādēļ NATO karš ar Krieviju būtu “stipri citāds” nekā karš Ukrainā un kā tas ietekmē mūsu tehnoloģiju attīstību.