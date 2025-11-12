"Maigi sakot, esmu šokā!" Jonite dalās pārdomās par pēdējo dienu notikumiem
Pēdējā laikā par plaši apspriestu tematu sociālajos tīklos kļuvusi biedrības "Centrs Marta" interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite. Aktīviste norāda, ka runām bijis tikai viens iemesls – atņemt jebkādu vērtību darbam, ko viņa veic.
"Maigi sakot, esmu šokā. Es aizvadīju normālu pirmdienu, darīju savu darbu, man bija ļoti mierīgas brīvdienas, kurās es pavadīju laiku ar sev tuviem un mīļiem cilvēkiem. Bet izrādās, ka paralēli šim, kaut kādā alternatīvā realitātē notika "sprādziens" ar naida runu un naida komentāriem," vietnē "Instagram" norāda aktīviste.
"Es no sirds esmu ļoti uzjautrināta par visu, kas notiek. Cilvēki spriež par to, vai man ir Oksfordas [Universitātes] izglītība, spriež par manu izskatu un manu mammu... Pieauguši vīrieši skatās manus meitenīgos "Youtube" video, kas publicēti pirms 10 gadiem... Es ļoti ceru, ka jūs izbaudāt šo saturu, ko es tajā laikā veidoju noteikti ne šādai mērķauditorijai," smejot norāda Jonite.
"Šim visam ir augstāks virsmērķis - noniecināt mani un atņemt jebkādu vērtību darbam, ko es daru. Šie uzbrukumi ir ļoti personīgi. Un mērķis ir apklusināt un iebiedēt."
"Bet es nenobīšos. Es neapklusīšu. Un es turpināšu iestāties par lietām, kas man rūp. Un daudz vairāk par "anonīmajiem detektīviem", kas prasa, vai mana izglītība ir īsta - man daudz vairāk rūp tie 10-15 tūkstoši cilvēku, ko es redzēju Doma laukumā [protestā pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas]."
"Es domāju, ka vienmēr jāfokusējas uz labo. Protams, ir brīži, kad ir nepatīkami šo visu lasīt, bet es nevaru ietekmēt, ko dara ""twitter" cilvēki". Tomēr es varu darīt savu darbu," pauž aktīviste, norādot, ka negācijas viņas darbu neapturēs. "Jebkurš cilvēks ar viedokli agri vai vēlu uz savas ādas izjutīs mēģinājumus diskreditēt un apklusināt - bet mums kopā vēl ir pārāk daudz darbu jāpaveic, lai ļautu troļļiem un botu fermām sašūpot savu stāju un pārliecību!"
"Mēs visi esam dzīvi cilvēki ar pagātni un kļūdām, bet tieši tas mums liek augt un padara mūs raibus un interesantus - tāpēc izturam triecienus un tikai uz priekšu!" pauž aktīviste.
"Centrs Marta” ir bijis viens no virzītājspēkiem protestiem pret Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas. Jonite vairākkārt medijiem uzsvērusi, ka Stambulas konvencijai nav nekādas saistības ar "dženderisma ideoloģiju", kā to pozicionē opozīcijas deputāti. Termins "sociālais dzimums", viņasprāt, ietver to, ka vīrietis nepiedzimst par varmāku un sieviete nepiedzimst par upuri, bet par tādiem kļūst, jo aug sabiedrībā, kurā tiek par normālu uzskatīts – puiši attiecības risina kaujoties, nevis aprunājoties. “Šie ir tie stereotipi, ar kuriem jācīnās saknē. Vēlreiz – konvencija strādā tikai un vienīgi ar vardarbības apkarošanas jautājumiem. Ne ar tualetēm, ne ar dušām, ne ar dzimuma maiņu," intervijā "TV3" pauda aktīviste.