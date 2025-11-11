Asiņains incidents Aizkrauklē – kafejnīcā ticis sadurts vīrietis
Kafejnīcā Aizkrauklē sadurts vīrietis.
Asiņains incidents Aizkrauklē - kafejnīcā ticis sadurts vīrietis

Aizvadītās nedēļas nogalē kafejnīcā Aizkrauklē sadurts vīrietis, informēja Valsts policijā.

Svētdien, 9. novembrī, neilgi pirms plkst. 16 policijā tika saņemta informācija, ka vienā no Aizkraukles kafejnīcām ir vīrietis ar nazi, kurš uzbrūk kafejnīcas telpās esošiem cilvēkiem. Persona ievainoja kādu 1957. gadā dzimušu vīrieti, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē.

Dūrējs tika aizturēts, bet par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess un turpinās izmeklēšana.

