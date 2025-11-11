Ogres novada pašvaldība piešķir finansējumu trīs baznīcu atjaunošanai

Trīs Ogres novada baznīcas saņem pašvaldības atbalstu sakrālā mantojuma saglabāšanai.
Šodien 12:35
Ogres novadā tiks atjaunotas vairākas sakrālās celtnes, lai saglabātu kultūrvēsturiskās vērtības un stiprinātu novada garīgo mantojumu.
Ogres novada pašvaldība, izskatot konkursam iesniegtos projektus par sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanu, šogad saņēma un izvērtēja trīs pieteikumus, atbalstot visus.
Finansējums piešķirts šādiem darbiem:
- Suntažu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai – iekšdurvju atjaunošanai piešķirti 1385 eiro, daļēji sedzot pieprasīto summu.
- Tomes baznīcai – torņa esošā koka krusta un koka žalūziju nomaiņai piešķirti 2000 eiro, pilnā pieprasītajā apmērā.
- Jumpravas Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskajai baznīcai – sakristijas telpas sienu remontam un logu nomaiņai piešķirti 3000 eiro, pilnā apjomā.
Pašvaldības mērķis ir veicināt kultūrvēsturisko un sakrālo ēku saglabāšanu, nodrošinot, ka šīs vērtības paliek pieejamas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan nākamajām paaudzēm.