Kādēļ Siliņa un Rinkēvičs šogad neapmeklēs LDDK Gada balvu?
Šonedēļ notiks Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Gada balvas pasākums, kurā tradicionāli tiek godināti uzņēmumi, kas iegulda darbinieku labbūtībā, ilgtspējā un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā. Tomēr šogad ne premjerministre Evika Siliņa, ne Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tajā nepiedalīsies.
Premjeres padomniece komunikācijas jautājumos skaidro:
“Runājot par LDDK balles dienu – tajā dienā ir paredzētas vairākas darba tikšanās un, ņemot vērā noslogoto grafiku, LDDK pasākuma apmeklēšana nav paredzēta.”
Savukārt Valsts prezidenta mediju centra komunikācijas speciālists norāda, ka Rinkēvičs ielūgumu piedalīties saņēmis jau 4. septembrī, un atbilde LDDK sniegta 22. septembrī:
“Valsts prezidents pērn apmeklēja Latvijas Darba devēju konfederācijas 30. gadu jubilejas pasākumu, taču šogad prezidenta darba kalendārs ir saplānots ar citiem pienākumiem. Prezidents pateicas par ielūgumu un novēl jauku pasākumu.”
LDDK Gada balva ir viens no nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības gada notikumiem, kas izceļ sociāli atbildīgus un ilgtspējīgus darba devējus, kuri ar savu piemēru veicina uzņēmējdarbības reputācijas celšanu Latvijā.
Taču jāatzīmē, ka attiecības starp valdību un LDDK šoruden bijušas saspringtas. Organizācija nesen publiski pauda neapmierinātību ar valsts budžeta izstrādes procesu, norādot uz nepietiekamu sociālo dialogu.
“Visa valsts budžeta izstrādes procesa laikā sociālo partneru iesaiste ir bijusi formāla. Netiek nodrošināti darba materiāli, un budžeta projektā iekļautie pasākumi nav apspriesti ar sociālajiem partneriem,” teikts LDDK paziņojumā. “Līdz ar to LDDK nevar atbalstīt šādu valsts budžeta izstrādes politiku un budžetu kopumā,” uzsvēra LDDK prezidents Andris Bite.
Lai gan valdības un darba devēju sadarbība šobrīd piedzīvo spriedzi, LDDK Gada balvas pasākums solās būt viens no gada centrālajiem notikumiem uzņēmējdarbības vidē.