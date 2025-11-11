Viļakas muzejs atklāj jaunu digitālo ekspozīciju par Ziemeļlatgales vēstures varoņiem
Viļakas muzejs aicina iepazīt jaunu, digitāli papildinātu ekspozīciju, kas atklāj Ziemeļlatgales vēstures dramatiskos un varonīgos notikumus. Tajā tradicionālā vēstures stāstīšana savijas ar mūsdienīgām tehnoloģijām, piedāvājot unikālu iespēju izjust pagātnes elpu tuvplānā.
Jau kādu laiku Viļakas muzejs ar gandarījumu un lepnumu stāsta par jaunu, vērienīgu ekspozīcijas papildinājumu, kas aicina ikvienu apmeklētāju iedziļināties Ziemeļlatgales sarežģītajā un varonīgajā vēsturē. Šis papildinājums, kas harmoniski apvieno tradicionālo ekspozīciju ar mūsdienīgām digitālajām tehnoloģijām, piedāvā vēl nebijušu ieskatu pagātnes notikumos un to atbalsīs mūsdienās.
Ekspozīcijas viens no satura ietilpīgākajiem elementiem ir digitālā ekspozīcija, kas veltīta Ziemeļlatgales nacionālo partizānu kustībai. Apmeklētājiem ir unikāla iespēja iepazīties ar partizānu ikdienu Saliņu mītnēs Stompaku purvā, izdzīvot spraigās Lielās kaujas Stompakos atmiņas un gūt ieskatu par varonīgajiem vīriem un sievām, kuri cīnījās par brīvību.
Īpaši vērtīgi ir tas, ka digitālajā formātā apkopota līdz šim nekur nepublicēta informācija par Otrā pasaules kara notikumiem Viļakā, kas palīdz aizpildīt būtisku robu reģiona vēstures izpratnē. Dziļi izpētīta un nepieciešama ir informācija par ebreju holokaustu Viļakā – par katru nošauto ģimeni pēc dzīvesvietas adreses var uzzināt sīkāku informāciju jaunajā digitālajā stendā. Šī ekspozīcijas daļa ir svarīgs solis pagātnes patiesības apzināšanā un piemiņas saglabāšanā. Lai apmeklētāji vēl dziļāk izjustu Otrā pasaules kara laika atmosfēru, ekspozīcijā ir iestrādāta Otrā pasaules kara lidmašīnas skaņa. Šis elements īpaši uzrunā, zinot, ka netālu no Viļakas atradies Vācijas aviācijas lidlauks 'Luftwaffe'. Ekspozīcija piedāvā arī citas atmiņas un informāciju par vācu karagūstekņu nometni Račos, sniedzot daudzpusīgu ieskatu skarbajos kara notikumos un cilvēku likteņos.
Papildinot stāstu par nacionālo partizānu kustību, ekspozīcijā ietvertas vērtīgas liecības, fotogrāfijas un priekšmeti no Stompaku kaujas, kas līdz šim maz publicēti. Bagātīgo materiālu veidoja vēsturnieki Zigmārs Turčinskis un Inese Dreimane. Tāpat apmeklētāji varēs uzzināt par Viļakas pilsētas un tās apkārtnes militārā mantojuma objektiem. Spilgts piemērs ir Brīvības cīnītāju piemineklis Jaškovā – liecība par drosmi un neatlaidību, piemineklis tika nojaukts padomju laikā un atjaunots 1990. gadā. Tāpat godināta Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem veltītā stēla, kas atgādina par varoņiem, kuri ziedojušies Latvijas brīvībai.
Viļakas muzeja jaunais ekspozīcijas papildinājums ir ne tikai vēstures liecība, bet arī aicinājums apstāties, padomāt un novērtēt to, kas mums ir dots. Tas ir spilgts piemērs tam, kā pagātnes mantojumu var nodot nākamajām paaudzēm, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Aicinām ikvienu apmeklēt Viļakas muzeju un iepazīties ar šo aizraujošo un izglītojošo ekspozīciju.