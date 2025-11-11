Nedēļas laikā robežsargi par kukuļdošanu aiztur divas personas
Nedēļas laikā Grebņevas robežkontroles punktā robežsargi aizturēja divus kukuļdevējus – Ukrainas un Kazahstānas pilsoņus, kuri mēģināja piekukuļot robežsargus.
Svētdien, 2. novembrī, veicot caurlaides punkta operatora pienākumus, Grebņevas robežkontroles punktā pie robežsarga vērsās Ukrainas pilsone, kura vēlējās iebraukt robežkontroles punktā ārpus Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmas reģistrētā pieraksta un šķērsot robežu ātrāk.
Vēršoties atkārtoti pie robežsarga, Ukrainas pilsone izteica piedāvājumu samaksāt robežsargam par to, lai varētu šķērsot robežu ātrāk.
Savukārt ceturtdien, 6. novembrī, Grebņevas robežkontroles punktā pie robežsarga, kas pildīja caurlaides punkta operatora pienākumus, piegāja kāds kravas automašīnas vadītājs – Kazahstānas pilsonis, kurš vēlējās iebraukt robežkontroles punkta teritorijā, lai šķērsotu Latvijas Republikas valsts robežu bez pieraksta Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā.
Kazahstānas pilsonis robežsargam piedāvāja samaksāt 100 eiro, kas bija paredzēti kā kukulis, lai robežsargs atļauj šķērsot robežu bez Elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā reģistrētā pieraksta.
Par kukuļa došanu vai piedāvāšanu pret Ukrainas un Kazahstānas pilsoņiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, personas atzītas par aizdomās turētām un kriminālprocesi 2025. gada 3. novembrī un 10. novembrī paātrinātā procesa kārtībā nodoti Austrumlatgales kriminālvajāšanas uzsākšanai. Savukārt Austrumlatgales prokuratūrā abām personām piemēroti prokurora priekšraksti par sodu, ar kuru noziedzīgo nodarījumu paveikušajām personām piemēroti naudas sodi 10 minimālo mēnešalgu apmērā, t.i. 7 400 eiro katrai personai.
Kukuļdošana kvalificējama kā smags noziegums, par kuru saskaņā ar Krimināllikumu draud brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods.