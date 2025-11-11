Izsludināts konkurss uz Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktora amatu
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludinājis konkursu uz vakanto Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktora amatu, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Papildus Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos atrunātajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai pretendentiem tiek prasīta vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā un ne mazāk kā divu gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi vispārējās izglītības iestādes vadības darbā.
Pretendentiem jābūt valsts valodas zināšanām augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanām profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā. Tāpat jābūt zināšanām izglītības kvalitātes vadības, iestāžu finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos, kā arī zināšanām par izglītības iestāžu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm.
Meklējot jauno skolas direktoru, tiks vērtētas arī vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā, labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli, kā arī labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.
Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktora amatalga ir 2808 eiro.
Pieteikumi vakancei tiks gaidīti līdz 8. decembrim.
Kā ziņots, iepriekšējais Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Māris Zāģeris šoruden iesniedza atlūgumu. Ar viņu darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas 31. oktobrī pēc abpusējas vienošanās.
Pirms tam publiskajā telpā izskanēja informācija, ka skolu pametuši aptuveni 20 skolotāji, kuri neesot bijuši apmierināti ar vadības haotisko un netaisnīgo stilu. Pedagogu trūkuma dēļ ilgstoši neesot notikušas atsevišķas stundas. Minētās problēmas sākušās pagājušā gada augustā, kad par skolas direktoru kļuvis Zāģeris.