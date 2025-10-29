Amatu pamet Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors
Atlūgumu iesniedzis Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktors Māris Zāģeris. Ar viņu darba tiesiskās attiecības plānots izbeigt 31. oktobrī pēc abpusējas vienošanās.
Pašvaldība iecels skolas direktora pienākumu izpildītāju un izsludinās konkursu uz skolas direktora amatu. Publiskajā telpā iepriekš izskanēja informācija, ka skolu pametuši aptuveni 20 skolotāji, kuri neesot apmierināti ar vadības haotisko un netaisnīgo stilu. Pedagogu trūkuma ilgstoši neesot notikušas atsevišķas stundas. Minētās problēmas sākušās pagājušā gada augustā, kad par skolas direktoru kļuvis Zāģeris.
Direktoram tiek pārmesta nespēja sastrādāties ar pedagogiem un organizēt skolas darbu, kā arī netaisnīga attieksme. Savukārt viņa vietniekam tiek pārmesta rupjība.
Ņemot vērā izskanējušo informāciju, Rīgas pašvaldība plānoja vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar lūgumu noteikt ātrāku Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas direktora novērtēšanu. Atbilstoši normatīvu prasībām skolu direktoru darba novērtēšana notiek reizi divos gados, savukārt šajā gadījumā pārbaudi pašvaldība plānoja lūgt veikt ātrāk, lai objektīvi izvērtētu direktora profesionālo darbību un nodrošinātu skolas darba kvalitāti.