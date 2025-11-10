Policija lūdz sabiedrības palīdzību Jevgēnija meklēšanā.
Devās pie radiniekiem uz Jūrmalu un pazuda - policija lūdz sabiedrības palīdzību Jevgēnija meklēšanā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Jūrmalas iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 1962. gadā dzimušo Jevgēniju Vorobjovu.
Vīrietis šī gada 9. novembrī devās no Jaunmārupes uz Jūrmalu pie radiniekiem, bet līdz šim brīdim nav ieradies un vīrieša atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: iespējams bija ģērbies zaļas krāsas drošības vestē, tumši zilas krāsas ziemas jakā, melnas krāsas biksēs, melnas krāsas cepurē. Vīrietim ir veselības problēmas, viņš pārvietojas lēnā gaitā un ir noslēgts.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!