SEPLP aicina neatbalstīt deputātu priekšlikumus samazināt sabiedriskā medija budžetu
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) aicina neatbalstīt deputātu priekšlikumus valsts budžeta likumprojektam, kas paredz par vairākiem miljoniem eiro samazināt Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) budžetu, pavēstīja padome.
Iepazīstoties ar budžeta likumprojekta otrajam lasījumam iesniegtajiem priekšlikumiem, SEPLP secinājusi, ka divi no tiem ir vērsti uz LSM budžeta dotācijas ievērojamu samazinājumu 2026. gadā un turpmāk.
Tostarp deputāts Artūrs Butāns (NA) iesniedzis priekšlikumu par trim miljoniem eiro samazināt sabiedriskā medija budžetu, rosinot pārdalīt SEPLP krievu valodas satura radīšanai paredzēto finansējumu no resora "Sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi". Šo naudu deputāts rosina piešķirt valsts budžeta programmai "Jaunsardzes centrs" bezpilota gaisa kuģu konstruēšanas un vadīšanas apmācību nodrošināšanai jaunsargiem, kā arī skolēniem Valsts aizsardzības mācības ietvaros.
Padome vērš uzmanību, ka izmaksu samazināšana satura radīšanai krievu valodā ne vienu brīdi nav bijis uzstādījums LSM. Gluži otrādi - lai nodrošinātu Nacionālās drošības koncepcijā ietverto mērķu jēgpilnu sasniegšanu, LSM stratēģijā ir noteikts pakāpenisks sasniedzamās auditorijas palielinājums. "Tādējādi LSM ir sagatavojis Latgales redakcijas satura koncepciju, kura paredz saglabāt unikālo FM apraides tīklu Latvijas austrumu pierobežā, kā arī attīstīt jaunus digitālā satura formātus," uzsver SEPLP.
Savukārt deputāts Uldis Augulis (ZZS) iesniedzis priekšlikumu par 5,6 miljoniem eiro samazināt sabiedriskā medija budžetu, rosinot šos līdzekļus pārdalīt Finanšu ministrijai budžeta deficīta samazināšanai.
Padome aicina neatbalstīt šos, kā arī vēl citus iespējamos priekšlikumus samazināt sabiedriskā medija budžetu 2026. gadam un turpmāk, lai neapdraudētu reformas, kas paredz apvienota sabiedriskā medija izveidošanu un vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu 2026.-2029. gadam izpildi. Darbs pie stratēģijas izstrādes norit saskaņā ar SEPLP apstiprināto gaidu vēstuli un tajā norādīto plānoto budžeta apjomu, uzsver SEPLP.
Padomē norāda, ka šī gada februārī apstiprinātajā SEPLP kā kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulē LSM uzdots realizēt virkni pasākumu atbilstoši vidēja termiņa valsts budžetā rezervētajam bāzes finansējumam, kas gaidu vēstules apstiprināšanas brīdī ir 61,41 miljons eiro.
Pēc SEPLP sniegtās informācijas, padomes budžets ir pastāvīgi un ievērojami samazinājies pēdējo gadu laikā - 1 174 522 eiro 2024. gadā, 861 520 eiro 2025. gadā, 748 495 eiro 2026. gadā.
Savukārt LSM kopumā saņēmis vai plāno saņemt valsts budžeta līdzekļus, tajā skaitā vienreizējus piešķīrumus, 45 689 313 eiro 2024. gadā, 68 487 987 eiro 2025. gadā, 61 405 741 eiro 2026. gadā un turpmāk. Tādējādi 2026. gadā, salīdzinot ar 2025. gada kopējiem plānotajiem ieņēmumiem no valsts budžeta dotācijas, ir pat vērojams samazinājums uz vienreizējā piešķīruma - pārvietojamo televīzijas staciju iegādes darījuma - rēķina.
SEPLP uzskata, ka plānoto līdzekļu samazinājums apdraudētu LSM noteikto mērķu izpildi.
Jau vēstīts, ka Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nākamā gada valsts budžeta projekta otrajam, galīgajam lasījumam kopumā saņēmusi vairāk nekā 450 priekšlikumu, aģentūru LETA informēja Saeimas Preses dienestā.
Nākamā gada valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam kopumā iesniegti vairāk nekā 240 priekšlikumi. Savukārt likumprojektiem, kas saistīti ar valsts budžetu, iesniegti vairāk nekā 210 priekšlikumi.
Saeimas kārtības rullī paredzētās tiesības iesniegt priekšlikumus izmantojušas Saeimas frakcijas, kā arī komisijas, deputāti individuāli un nozaru ministrijas, informē parlamentā.
Kā noteikts Saeimas kārtības rullī, valsts budžeta projektam iesniegtos priekšlikumus par valsts budžeta projekta virzību Saeimā atbildīgā Budžeta komisija nosūta atzinuma sniegšanai Ministru kabinetam.
Darbu pie nākamā gada budžeta projektam iesniegto priekšlikumu izskatīšanas atbildīgā komisija sāks pēc tam, kad par katru no tiem būs saņemts Ministru kabineta atzinums.
Paredzēts, ka galīgajā lasījumā par budžetu un to pavadošajiem likumprojektiem Saeima lems 5. decembrī.