Māsas Balanas izdod singlu “Klusa nakts, svēta nakts” sadarbībā ar ierakstu kompāniju "Decca Classics"
Šī gada rudenī vijolniece Kristīne Balanas un čelliste, diriģente Margarita Balanas kļuvušas par pirmajām latviešu mūziķēm, kuras parakstījušas līgumu ar pasaulslaveno ierakstu kompāniju "Decca Classics"
Viņu pirmais izdotais ieraksts sadarbībā ar "Decca Classics" ir Pētera Vaska "Castillo Interior", garīgs un meditatīvs darbs, iedvesmots no Svētās Terēzes no Avilas rakstiem. Balanas māsas turpina ienest klasiskajā mūzikā savu unikālo un latvisko enerģiju, izdodot viņu otro ierakstu šīs kompānijas paspārnē - grezns, emocionāli piesātināts jauns Franca Ksavera Grūbera mūžīgās Ziemassvētku dziesmas “Klusa nakts, svēta nakts” aranžējums, ko radījis pasaulē atzītais latviešu komponists Ēriks Ešenvalds, un tas ir veltīts māsām Kristīnei un Margaritai Balanas.
"Decca Classics" ir viens no vecākajiem un prestižākajiem ierakstu namiem pasaulē, kura paspārnē izdoti ieraksti leģendām Lučiāno Pavaroti, Herberts fon Karajans, Plasido Domingo, Renē Fleminga un Marta Argeriča. "Decca Classics", dibināta 1929. gadā Lielbritānijā, jau vairāk nekā 90 gadus asociējas ar kvalitāti, izcilību, inovācijām un nemainīgu līderību klasiskās mūzikas ierakstu pasaulē.
Māsas Balanas ir muzicējušas pasaules prestižākajās koncertzālēs, tostarp Ņujorkas "Carnegie" zālē, Sidnejas operas namā, Londonas Karaliskajā Alberta zālē, un kā solistes kopā ar Karalisko Liverpūles filharmonisko orķestri, Minhenes filharmonisko orķestri un Londonas filharmonisko orķestri.