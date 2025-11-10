Pirmajā nedēļā rīdzinieki nodevuši 967 tonnas lapu.
Pirmajā nedēļā rīdzinieki nodevuši 967 tonnas lapu
Pirmajā koku lapu nodošanas nedēļā rīdzinieki nodevuši 967 tonnas lapu, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa. Tas ir līdzīgs rādītājs iepriekšējiem gadiem.
Šogad rudens lapu nodošanas punkti darbu sāka 1. novembrī, un šobrīd Rīgā darbojas kopumā 34 punkti.
Lapu nodošana notiek, ievērojot iepriekšējo gadu pieredzi - galvenokārt sestdienās un svētdienās, bet atsevišķos punktos arī darba dienās.
Ņemot vērā pirmās nedēļas pieredzi, pašvaldība atkārtoti rosina ievērot lapu nodošanas kārtību - neatstāt punktos iztukšotos maisus, vest lapas tikai punktu darba laikos un rūpēties, lai tām nav piejaukti klāt citi atkritumi.
15. novembrī plkst. 12 rudens lapu nodošanas punktā Mežaparkā pie Siguldas prospekta 12 Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvji un punktu darbinieki informēs medijus par aktuālajiem darba organizēšanas jautājumiem rudens lapu nodošanas akcijas laikā.