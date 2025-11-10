Patriotu mēnesī Benjamiņu namu pieskandinās leģendārā grupa "Pērkons"
Patriotu mēnesi ar īpašiem pasākumiem atzīmēs Benjamiņu nams - gaidāms gan leģendārās grupas "Pērkons" koncerts, gan čellista Kārļa Auzāna solo koncerts.
"Kāda gan saistība Benjamiņu namam ar dziesmoto revolūciju jeb trešo Latvijas atmodu? 1988.gadā Benjamiņu nams bija radošo savienību nams, kurā tika dibināta Tautas fronte un tas ķluva par simbolisku Latvijas neatkarības atjaunošanas centru, kurā tika izstrādāta valsts neatkarības atjaunošanas stratēģija un taktika."
"12. un 13. novembrī aicinām uz īpašu vakaru, kurā būs iespēja uzzināt Latvijas neatkarības stāstu saistībā ar Benjamiņu namu, un baudīt komponista, čellista Kārļa Auzāna solo koncertu, kurā izskanēs mūziķa komponētā mūzika daudzsēriju filmai "Emīlija. Latvijas preses karaliene" par Emīlijas Benjamiņas dzīvi, skaņdarbi no folkbaleta izrādes "Cik saules mūsos" un citi šim svētku laikam piemēroti orģināldarbi."
"Savukārt, 14. novembrī namu pieskandinās grupas "Pērkons" leģendārās dziesmas. Mūsdienās grupu "Pērkons" mēs uztveram kā pašsaprotamu un nozīmīgu vērtību. Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados "Pērkons" dziesmas bija radošas, drosmīgas un brīvas domas izteiksmes veids. Tās atbalsojās daudzviet un iedrošināja mūs dzīvot, mainīt savu dzīvi pilnasinīgi un drosmīgi. Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars....Dziedāsim kopā. Svinēsim kopā Latvijas brīvību." Biļetes uz pasākumiem: fienta.com