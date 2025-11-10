Ir cerība, ka Vecrīgas pulksteņa aplaupīšanas lieta tiks atklāta jau šogad, norāda Ruks
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks norādījis, ka pastāv cerība, ka ekskluzīvā pulksteņa veikala “Baltic Watches” aplaupīšanas lieta tiks atklāta jau šogad.
Jau ziņots, ka 29. aprīlī Rīgā – gaišā dienas laikā tika aplaupīts ekskluzīvs pulksteņu veikals “Baltic Watches”, laupīšanā piedalījās četri cilvēki, kas bijuši bruņoti ar šaujamieročiem vai tiem līdzīgiem priekšmetiem. Ruks TV24 raidījumā "Uz līnijas" norādīja, ka pastāv cerība, ka lieta šogad tiks atklāta.
Lai nekaitētu izmeklēšanai, arī šajā gadījumā viņš daudz stāstīt nevarot, vien atklāj, ka šis neesot vienīgais tāda veida noziegums, ko pastrādājuši bruņotie laupītāji un ka nav pamata uzskatīt, ka tajā iesaistīti mūsu valsts piederīgie.
Lai atklātu noziegumus, kā saka Ruks, kopā jāsaliekas visai puzlei – pierādījuma bāzei, arī veiksmei un citām lietām. Runājot par advokāta Pāvela Rebenoka slepkavību 2020. gada 20. septembrī savās mājās Langstiņos, policijas priekšnieks uzsvēra, ka izmeklēšana vēl turpinās. “Strupceļa nav. Man ļoti gribētos, pat vairāk nekā jums, kādā dienā pateikt, ka šī lieta ir atklāta, ka taisnīgais sods piemeklējis cilvēkus, kas šo noziegumu ir izdarījuši,” apgalvo Ruks, piebilstot, ka vairāk nekomentēs, jo negrib kaitēt izmeklēšanai.
Savukārt uz skatītāja jautājumu, kad atradīs Rusiņu, Valsts policijas priekšnieks atbild īsi un skaidri: “Nezinu!” Jāatgādina, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimusi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja. Par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Pēc slepkavības Rusiņu policijai tā arī nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.
Valsts polcijas priekšnieks stāsta, ka Rusiņš kā bīstams noziedznieks ir iekļauts arī starptautiskajā meklēšanā. “Ir indikācijas, kas norāda, ka viņš varētu būt ņēmis nelabu galu, bet apstiprināt to nevar. Varētu būt, ka viņš ir pametis valsti.” Izmeklēšana turpinās. To pašu var teikt arī par Bauskas novada Brunavā nošauto suņu lietu. Paužot neizpratni, kur palikusi cilvēku empātija, Ruks uz jautājumu, vai kriminālprocess varētu tikt izbeigts, atbild ar viennozīmīgu: “Nekādā gadījumā!”