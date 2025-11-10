Rīgas dome aicina iedzīvotājus atbildīgi aizdegt svecītes brīvības cīnītāju piemiņai
Rīgas dome aicina Patriotu mēnesī godināt brīvības cīnītāju atmiņu atbildīgi un izturēties saudzīgi pret piemiņas vietām.
Rīgas dome norāda, ka seces vēlams novietot pieminekļu tuvumā, taču ne tieši uz pašiem objektiem, lai izvairītos no iespējamiem bojājumiem – liesma, vasks, parafīns vai plastmasas iepakojums var kaitēt akmenim, metālam vai citiem materiāliem. Tāpat RD iesaka ņemt vērā to, ka plastmasas trauki karstuma ietekmē mēdz izkust, radot neatgriezeniskus bojājumus piemiņas vietām. Tāpēc drošāka izvēle ir sveces stikla traukos – tās labāk pasargā gan liesmu, gan pašu pieminekli.
Sveces izvēlē svarīgi ņemt vērā ne tikai estētiku, bet arī praktiskos aspektus – drošību, laikapstākļu ietekmi un degšanas ilgumu. Stikla trauki lēnāk uzkarst, pasargā liesmu no vēja un nodrošina vienmērīgāku degšanu, tādēļ sveces kalpo ilgāk un harmoniski iekļaujas piemiņas vietas vidē.
Patriotu mēnesī visbiežāk tiek apmeklētas ar bermontiādi saistītās piemiņas vietas Rīgā.Tās atgādina par 1919. gada novembra kaujām, kad Latvijas armija kopā ar sabiedrotajiem aizstāvēja un atbrīvoja galvaspilsētu.
Nozīmīgākās piemiņas vietas:
- Sudrabkalniņš – piemineklis 6. Rīgas kājnieku pulka kareivjiem, kuri 1919. gada novembrī padzina bermontiešus no Anniņmuižas;
- piemiņas plāksne Daugavgrīvas cietoksnī, veltīta Lielbritānijas un Francijas karakuģu apkalpēm, kas palīdzēja bermontiādes laikā;
- Bumbu kalna piemiņas vieta – Latgales divīzijas komandpunkts bermontiādes laikā;
- piemiņas plāksne 11. novembra krastmalā, pie pils vaļņa mūra - veltījums karavīriem, kas cīnījās par Rīgas atbrīvošanu;
- Brīvības piemineklis un Brāļu kapi – lai gan tie nav tieši veltīti bermontiādei, Brīvības piemineklī attēlots kaujas motīvs uz Dzelzs tilta, bet Brāļu kapos apbedīti daudzi brīvības cīņu dalībnieki;
- piemiņas akmens uzvarai pār bermontiešiem Mūkusalas ielā, pie Dzelzceļa tilta. Šajā vietā 1919. gada novembrī notika izšķirošas kaujas par Rīgas atbrīvošanu. Būvuzņēmējs nodrošinās piekļuvi šai piemiņas vietai.