"eParaksts mobile" lietošanā ieviestas izmaiņas, kas stāsies spēkā jau rīt
Lai aizsargātu lietotājus no datu izkrāpšanas mēģinājumiem, no 11. novembra "eParaksts mobile" lietošanā tiks ieviests papildu drošības solis.
Turpmāk, apliecinot "e-Identitāti" ar "eParaksts mobile" dažādās interneta vietnēs, interneta pārlūkprogrammā būs jāievada unikāls trīsciparu kods, kas attēlosies "eParaksts" mobile lietotnē. Drošības funkcija būs iespējota portālā "eParaksts.lv", programmā "eParakstītājs 3.0", gan citās interneta vietnēs, kur pieejama "e-Identitātes" apliecināšana ar "eParaksts mobile".
Šis kods būs jāievada tikai pirmo reizi, kad tiek izmantota konkrētā pārlūkprogramma datorā vai planšetdatorā un turpmāk pieslēgšanās pārlūkprogramma notiks ierastajā kārtībā bez papildu koda ievades. Ja dokumentu parakstīšanu vai autentifikāciju portālos un sistēmās persona veic no viedtālruņa, trīsciparu koda ievade nebūs nepieciešama.
Programmā "eParakstītājs 3.0" trīsciparu koda ievade būs jāveic katru reizi, parakstot dokumentus ar "eParaksts" mobile.
Drošība funkcija palīdzēs novērst situācijas, kurās krāpnieki, ievadot nejauši izvēlētus lietotāja numurus, varētu mēģināt panākt, ka lietotājs neapdomīgi apstiprina e-Identitāti savā telefonā. Ieviešot šīs izmaiņas, e-Identitātes apliecināšanu varēs veikt tikai pats lietotājs, kurš savā "eParaksts" mobile lietotnē saņems trīsciparu kodu un ievadīs to pārlūkprogrammā.
“"eParaksta" piekļuves datu izkrāpšanas mēģinājumi šogad ir kļuvuši bieži un uzstājīgi. "eParaksts" mobile lietotāji saņēmuši gan krāpnieciskus SMS, gan telefona zvanus, kas aicina izpaust piekļuves datus un citu personīgu informāciju. Dažkārt krāpnieki pieprasījumus apstiprināt e-Identitāti nosūta uz nejauši izvēlētiem lietotāju numuriem. Saprotot, ka persona neuzmanības dēļ vai neapzinoties riskus var reaģēt uz šādu viedtālrunī saņemtu pieprasījumu, LVRTC ievieš papildus kontroles mehānismu. Tā uzdevums - aizsargāt personas digitālo identitāti un novērst gadījumus, kad neuzmanības pēc persona nodod eParaksts mobile piekļuvi, bet līdz ar to arī potenciāli piekļuvi saviem personas datiem vai finanšu līdzekļiem krāpniekiem,” uzsver LVRTC Korporatīvās komunikācijas vadītāja Vineta Sprugaine.
Jaunais drošības risinājums tiks piemērots, kad persona pirmo reizi atvērs interneta pārlūku un veiks e-Identitātes apstiprināšanu ar eParaksts mobile. Nospiežot pogu “Ienākt” un izvēloties eParaksts mobile, persona ievada savu lietotāja numuru un spiež pogu apstiprināt. Šajā brīdī personai lietotnē eParaksts mobile jāapliecina e-Identitāte, ievadot PIN1 kodu vai izmantojot biometriskos datus. Pārlūkprogrammā uzrādīsies trīscipara koda ievades lauks, bet lietotnē eParaksts mobile - trīscipara kods. Šis kods ir jāievada interneta pārlūkā.
Vienlaikus LVRTC atgādina, ka šo kodu nedrīkst nodot kādam citam, piemēram, ja tas tiek prasīts telefonsarunas laikā. Kods ir paredzēts tikai konkrētajam "eParaksts mobile" lietotājam un tikai konkrētajā autentifikācijas brīdī.
"eParaksts mobile" lietotāju skaits šogad ir pārsniedzis 550 000. Dokumentu parakstīšanai to izmanto miljons reižu mēnesī, bet identitātes apliecināšanai - 2.5 miljonus reižu mēnesī.
Drošības kods "eParaksts" mobile lietotājam tiks nosūtīts tikai pirmo reizi lietojot konkrēto pārlūku, tomēr drošības nolūkos pārlūku var nākties atkārtoti apstiprināt arī vēlāk, piemēram, pēc kāda laika vai pārlūka iestatījumu maiņas. Tāpat jārēķinās, ja persona izmanto tīmekļvietnes privāto pārlūkošanas režīmu (incognito), pārlūks būs jāapstiprina katru reizi, apliecinot e-Identitāti.