Nākamnedēļ Latviju var pārsteigt pirmais sniegs
Jaunās darba nedēļas sākumā Latvijā sāks ieplūst aukstāka gaisa masa no ziemeļiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Laiks kļūs jūtami vēsāks ne tikai naktīs, bet arī dienās, un nedēļas nogalē vietām termometra stabiņš nakts laikā noslīdēs līdz pat -5° atzīmei.
Nedēļas otrajā pusē zemās gaisa temperatūras ietekmē vietām lietus lāses sāks mīties ar sniegpārslām, kā arī kļūs aktuālāka apledojuma veidošanās uz ceļiem un ietvēm.
Pirmdien un otrdien debesis turpinās aizklāt mākoņi, kas teritorijas lielākajā daļā gan nakts, gan dienas stundās palaikam nesīs lietu, pārsvarā nelielu. Pūšot lēnam vējam, naktī vietām veidosies migla, un dažviet tā var saglabāties arī dienā. Diennakts tumšajā laikā gaiss atdzisīs līdz +2…+6 grādiem, vienīgi daļā piekrastes būs par pāris grādiem siltāk, bet dienās gaisa temperatūra nebūs augstāka par +4…+9 grādiem.
Trešdien, lai gan dažviet caur mākoņiem izsprauksies arī saules stari, vietām, galvenokārt rietumu rajonos, nedaudz uzlīs. Dienas gaitā spēkā pieņemsies dienvidu, dienvidrietumu vējš, un piekrastē brāzmās tas sasniegs līdz 15 metriem sekundē. Īslaicīgi ieplūstot nedaudz siltākai gaisa masai, vietām gaisa temperatūra paaugstināsies virs +10 grādu atzīmes.
Nedēļas otrajā pusē Latvijai no ziemeļrietumiem pietuvosies aktīvs ciklons - ceturtdien pāri valsts teritorijai virzīsies jaunas nokrišņu zonas, teritorijas lielākajā daļā atnesot intensīvāku lietu. Tad arī vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, un brāzmains būs jau teju visā Latvijā.
No piektdienas ciklona ietekme mazināsies, gaisa temperatūra pazemināsies, un brīvdienu naktīs termometra stabiņš daudzviet noslīdēs zem 0 grādu atzīmes. Lai gan nedēļas izskaņā nokrišņi gaidāmi tikai vietām, jāņem vērā, ka lietum pievienosies arī sniegpārslas, un īslaicīgi var veidoties neliela sniega kārtiņa. Atsevišķos ceļu posmos sagaidāma apledojuma veidošanās.