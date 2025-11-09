Mācību "Resolute Warrior" tanku manevru un kaujas šaušanas vingrinājums
FOTO: Ādažos rīb tanki - NATO mācībās “Resolute Warrior” trenējas ar smago artilēriju
Ādažu poligonā svētdien, 9. novembrī, notika NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā mācību "Resolute Warrior" tanku un smagās artilērijas manevru un kaujas šaušanas vingrinājums, informēja brigāde.
Jau iepriekš ziņots, ka no 15. oktobra līdz 12. novembrim Latvijā notiek NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā plānveida mācības "Resolute Warrior". Mācības norisinās Rīgā, tās apkaimē, kā arī Vidzemes, Zemgales un Latgales reģionos, un to mērķis ir pilnveidot brigādes vienību spējas pildīt aizsardzības uzdevumus visā Latvijas teritorijā - gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām.
NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā karavīri plecu pie pleca ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem vairāk nekā trīs nedēļas pilda dažādus mācību uzdevumus gan militārajos poligonos, gan ārpus tiem, pilnveidojot savstarpējo sadarbību un savietojamību.
Mācību scenārijs paredz pārbaudīt spēju ātri un saskaņoti pārvietot kaujas tehniku un atbalsta vienības no pastāvīgā izvietojuma Ādažos uz dažādiem reģioniem Latvijā, tostarp veicot manevra vingrinājumu Ādažu poligonā ar tanku un artilērijas vienību iesaisti.
Latvijas gaisa telpā notiek plānoti gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumi, lai pilnveidotu vienību kaujas un vadības spējas daudzdimensiju operacionālajā vidē. Mācību "Resolute Warrior" laikā tiek stiprināta arī sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuras nodrošina atbalstu gan mācību laikā, gan reāla apdraudējuma gadījumā.