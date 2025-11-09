Valsts svētkos Rīga piedāvā daudzveidīgu kultūras programmu
Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā, 18. novembrī, galvaspilsētā gaidāma plaša pasākumu programma.
Šogad 18. novembrī svinēsim mūsu tautas brīvības simbola – Brīvības pieminekļa – deviņdesmito jubileju. Piemineklis tika atklāts 1935. gada 18. novembrī, un šī gada svinīgajā pasākumā aicināsim apmeklētājus novērtēt mantojumu, kas mums ir dots – brīva valsts un tās simbols – Brīvības piemineklis, jo ne viens, ne otrs nebūtu bez aktīvas tautas iesaistes un bez šī mantojuma nodošanas no paaudzes paaudzē.
Brīvības laukumā 18. novembrī plkst. 19.00 svinīgā pasākuma svētku koncertā “Mantojums” aicinātas piedalīties ģimenes, tādā veidā uzsverot pašu svarīgāko – mantojumu un tā nodošanu nākamajām paaudzēm.
Uz svētku skatuves savas mīļākās dziesmas izpildīs ģimenes: Ance Krauze ar meitām Billi, Elzu un Kati, Māris Grigalis ar dēliem Mārci, Kristeru un Ralfu, Juris Kaukulis ar meitu Rūtu, Gints Grāvelis ar dēlu Krišu, Kaspars un Anda Zemīši ar dēliem Kārli, Mārtiņu un Jēkabu. Pavadošais sastāvs pianista un komponista Jāņa Strazda vadībā.
Plkst. 20.00 Latvijas Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna un Latvijas Valsts himna, pēc tās sekos lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesums ar atkārtojumiem ik stundu līdz pat plkst. 23.00.
Svētku koncerti apkaimēs
Svētku dienā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti apmeklēt Latvijas dzimšanas dienai veltītos koncertus. VEF Kultūras pilī plkst.15.00 gaidāms koncerts “Latvijas skaņu raksti”, kurā muzicēs Orķestris “Rīga”, solisti Mārcis Auziņš un Kārlis Auziņš, diriģents Valdis Butāns.
Kultūras centrā “Iļģuciems” tai pat laikā izskanēs svētku koncerts “Latviešu klasika un mūsdienas”, piedaloties Latvijas Nacionālās operas solistiem Ingai Šļubovskai-Kancēvičai un Rihardam Mačanovskim.
Savukārt kultūras pilī “Ziemeļblāzma” plkst. 16.00 gaidāms koncerts “Roka simfonija Latvijai” – ar mūziķiem Ēriku Upenieku (ģitāra), Gundaru Lintiņu (bungas), Miķeli Vīti (bungas), dziedātāju Juri Vizbuli, dejotāju Annu Keitu Kreicšteinu. Egīla Kupča gaismu partitūra. Koncertā izskanēs roka klasikas un mūsdienu komponistu darbi.
Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā ģilde” plkst. 17.00 izskanēs koncerts “Tu mana zeme. Tu mana Latvija”, kurā muzicēs jauktais koris “Sonore” un Kuldīgas kultūras centra kamerkoris “Rāte”. Koncertu vadīs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Egils Melbārdis, soliste Inese Krūmiņa un instrumentālā grupa – Raimonds Kalniņš (sitaminstrumenti), Rūdolfs Ozols (ģitāra), Andris Grunte (basģitāra), pie klavierēm komponists Valdis Zilveris. Koncerta mākslinieciskais vadītājs Andis Groza.
Savukārt kultūras centrā “Imanta” plkst. 19.00 uz svētku koncertu “Iedvesmoti Latvijai” aicina “Mirage Jazz Orchestra”, Pārdaugavas kultūras apvienības Kultūras centra “Iļģuciems” jauktais koris “Muklājs” un tā mākslinieciskais vadītājs Jānis Kokins.
Muzikālā emociju ceļojumā valsts svētkos varēs doties arī Vagonu Zālē, Vagonu ielā 21, kurā muzicēs Erna Daugaviete, Strazdumuižas kluba pūtēju orķestris un Imants Daksis ar grupu “Pasaules gaisma”. Uz šo koncertu biļetes iegādājamas tīmekļa vietnē ticketshop.lv, savukārt uz koncertiem VEF Kultūras pilī, kultūras centrā “Iļģuciems”, kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un kultūras centrā “Imanta” bezmaksas ielūgumi no 11. novembra plkst. 10.00 pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un bilesuparadize.lv.
Koncerti Rīgas Jūgendstila centrā un koncertzālē “Ave Sol”
Koncertu “Mūzika Latvijai” plkst. 13.00 un plkst. 15.00 varēs izbaudīt muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs”, kurā piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti. Ieeja ar derīgu ieejas biļeti muzejā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, rakstot uz e-pastu jugendstils@riga.lv vai zvanot pa tālruni 67181465.
Plkst. 17.00 koncertzālē “Ave Sol” gaidāms folkloras un seno cīņu kopas “Vilkači” koncerts “Ugunī rūdīts”. Koncertā skanēs latviešu tautasdziesmas, kurās atspoguļojas latviešu dzīves ritums, karavīru tikumi, tēvzemes mīlestība un pašaizliedzīga cīņa par brīvību.
No 15. līdz 18. novembrim Rīgā norisināsies arī gaismas festivāls “Staro Rīga 2025”.
