Sabiedrība
Šodien 08:16
Šodien gaidāms apmācies laiks
Dienā debesis aizklās mākoņi. Atsevišķos valsts rajonos saglabāsies migla, kā arī brīžiem dienas laikā gaidāma neliela smidzināšana, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Pūšot lēnam vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +5...+10 grādu atzīmei.
Rīgā laiks būs mākoņains, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, no rīta vēl saglabāsies migla, dūmaka. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien par dažiem grādiem, gaisam iesilstot līdz +6...+7 grādiem.