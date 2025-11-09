Visus saulkrastiešus aicina kritizēt un slavēt pašvaldību
Lai pilnveidotu Saulkrastu novada pašvaldības darba kvalitāti un komunikāciju ar iedzīvotājiem, pašvaldība aicina saulkrastiešus sniegt atbildes un novērtējumu par Saulkrastu novadu, pašvaldības darbu 2025. gadā, kā arī izteikt priekšlikumus turpmākās sadarbības attīstīšanai. Aptaujas mērķis ir izvērtēt savu darbu, mācīties no kļūdām un pilnveidot sniegtos pakalpojumus. Vietvara norāda, ka priecāsies gan par atzinību, gan par konstruktīvu kritiku. Aptauju aizpildīt var šeit: https://forms.gle/j7r3a6EfRqGDrwUbA.
Dalība aptaujā ir brīvprātīga un visa respondentu sniegtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā un anonīmā veidā. "Lūdzam uz jautājumu sniegt vienu atbildi, atzīmējot jūsu izvēlēto variantu, izņemot, ja jautājumā atļauta vairāk kā viena atbilde. Ja tiek lūgts plašāks skaidrojums, aicinām sniegt arī savu komentāru plašāk," vēstīts pašvaldības interneta vietnē.
Aptauja norisināsies līdz 23. novembrim un to veic Saulkrastu novada pašvaldības Komunikācijas un tūrisma nodaļa. Jautājumu gadījumā saulkrastieši aicināti sazināties pa e-pastu baiba.stjade@saulkrasti.lv.