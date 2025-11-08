Saeimas izdevumos nākamgad plāno tērēt par 2 miljoniem vairāk nekā šogad
Tēriņi paredzēti likumdošanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar Saeimas kārtības rulli.
Saeimas tēriņi nākamā gada budžeta projektā plānoti 40 462 882 eiro, kas būs par diviem miljoniem eiro vairāk nekā 2025. gadā.

Tēriņi paredzēti likumdošanas procesa nodrošināšanai saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, Saeimas ēku kompleksa uzturēšanai un drošības uzlabošanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju modernizācijai, deputātu un darbinieku oficiālajām vizītēm un ārvalstu amatpersonu uzņemšanai.

Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti otrdien, 11. novembrī, spriedīs par Saeimas nākamā gada budžetu, liecina komisijas sēdes darba kārtība.

Paredzēts, ka komisijas sēde, uz kuru piedalīties aicināti Saeimas administrācijas pārstāvji, sāksies pulksten 12.

