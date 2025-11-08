Sestdien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi un dažviet uzspīdēs saule
Sestdien Latvijā nokrišņi nav gaidāmi un dažviet uzspīdēs saule

Sestdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains un sauss laiks, vietām valsts dienvidos uzspīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Dienā mākoņi aizklās debesu lielāko daļu, taču ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns dienvidu puses vējš, rīta stundās vietām vēl saglabāsies migla. Gaiss iesils jau vien līdz +6...+11 grādiem.

Rīgā pārceltā darba diena prognozēta mākoņaina, tomēr, anticiklona ietekmei pastiprinoties, iespējama arī debesu skaidrošanās. Galvaspilsētā saglabāsies sauss laiks, lēns vējš pūtīs no dienvidiem. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +7...+8 grādiem.

