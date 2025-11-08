Līvānos apbalvos izcilākos iedzīvotājus un uzņēmējus
Līvānu novadā Valsts svētkos apbalvos izcilākos novada iedzīvotājus un uzņēmējus par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā. Svinīgais pasākums notiks Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā ar koncertu un godināšanas ceremoniju.
Apbalvojumi tiks piešķirti par sabiedrisko darbību, panākumiem izglītībā, kultūrā, sportā, medicīnā, uzņēmējdarbībā un citās jomās. Līvānu novada pašvaldība, izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus, apstiprinājusi pašvaldības domes apbalvojuma “Atzinības raksts” saņēmējus. Par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, sasniegumiem sociālajā, izglītības, kultūras, sporta un tautsaimniecības jomā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, kā arī pozitīva novada tēla veidošanu apbalvojumus saņems:
* nominācijā “Sabiedriskā darbība” – Biedrība “Sēnīte”;
* nominācijā “Izglītība” – Anna Kārkle, Līvānu 1. vidusskolas skolotāja;
* nominācijā “Kultūra un kultūras mantojuma saglabāšana” – Inese Valaine, tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” vadītāja un daiļamatniece;
* nominācijā “Sports un veselības veicināšana” – Edgars Cimars, Līvānu 1.vidusskolas skolotājs, treneris;
* nominācijā “Medicīna, veselības aprūpe vai sociālais darbs” – Kristīne Mālniece, medmāsa;
* nominācijā “Gada jaunietis” – Aleksandrs Isajevs, Līvānu novada jauniešu domes pārstāvis;
* nominācijā “Gada seniors” – Anita Ozola, biedrības “Līvānu pīlādzis” vadītāja;
* nominācijā “Gada ģimene” – Āboltiņu ģimene;
* nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība” – Ainārs Melderis, uzņēmējs Rožupes pagastā; Jānis Dimpers - uzņēmējs Jersikas pagastā.
* nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Jaunais uzņēmējs” – Bērnu izklaides centrs “Rolx”;
* nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Lauku uzņēmējs” – SIA “Laimiņas IM”, Edīte Skrauča;
* nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Gada uzņēmējs” – Marija Kārkle, uzņēmēja;
* nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Gada mecenāts” – Kaspars Stikāns – uzņēmējs, sporta dzīves veicinātājs Līvānos.
Ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu tiks apbalvota ģimenes ārste Mudīte Kalniņa – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Līvānu novadā.
Līvānu novada pašvaldības apbalvojumi “Atzinības raksts” un “Pagodināšanas raksts” tiks pasniegti 18. novembrī pulksten 14:00 Līvānu novada Kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā sarīkojuma laikā.
Pasākumā tiks godināti arī Līvānu novada uzņēmēju konkursa “Līvānu novads VAR” laureāti: SIA “Revima”, Artis Ojārs Skrūzmanis, Marika Kirillova, Liena Brūvere un Evita Jagža.
Svētku programmu papildinās svētku koncerts. Pasākuma apmeklētājus priecēs mecosoprāns Ilona Bagele un baritons Jānis Apeinis, muzicēs akordeoniste Inita Āboliņa, vijolnieks Raimonds Ozols, čelliste Inga Ozola, kontrabasists Viktors Veličko un pianiste Jekaterina Zaļuma. Koncertā piedalīsies arī solists Georgs Rukmanis-Počs un deju kolektīvi “Daidala”, “Daugavieši” un “Pastalnieki”.