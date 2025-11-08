Aplaupīta Seces baznīca: nozagti cementa maisi. VIDEO
No Seces luterāņu baznīcas Aizkraukles novadā būvlaukuma nozagti 15 cementa maisi, kas bija nepieciešami, lai pabeigtu dievnama torņa atjaunošanu. Neskatoties uz zādzību, celtnes atjaunošana turpinās un decembrī plānota atjaunotā torņa iesvētīšana.
Seces evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece Madara Vēvere Vidusdaugavas televīzijai stāsta, ka cilvēki, kas ziedojuši dievnama atjaunošanai ir sašutuši: "Ziedotāji, protams, ir bēdīgi, vīlušies šajā situācijā un prasa, vai nevajag vēl kādu palīdzību.” Šobrīd remontdarbi turpinās, pieteicoties celtniecības uzņēmumam SIA "Fox Baltic", kas par saviem līdzekļiem, iegādājies jaunus materiālus.
Notikušais baznīcai kalpojis kā skarba mācība - tāpēc turpmāk viss tiks droši glabāts slēgtās telpās, un, lai gan draudzes vadība Valsts policijā nevērsās, baznīcēni cer, ka vainīgais atsauksies pats. “Viņi neatrastu nekādas pēdas, viņi neko neatrastu. Šis lai paliek uz cilvēka sirdsapziņas, jo viņš apzaga ne tikai baznīcu kā ēku, bet arī ikvienu cilvēku, kurš ziedoja naudu, lai mēs varētu šo betonu iegādāties,” teic draudzes priekšniece.
Madara Vēvere norāda, ka zaudējumi skāruši arī pašvaldību un Eiropas Savienību - no remontdarbiem nepieciešamajiem līdzekļiem 10 tūkstoši eiro nāca no iedzīvotāju ziedojumiem, piecus tūkstošus finansēja pašvaldība, bet 55 tūkstošus eiro nodrošināja "LEADER" projekta atbalsts.
Kā draudze ziņo savā “Facebook” lapā, pie baznīcas bija novietoti apmetuma maisi, kas bija paredzēti tās cokola atjaunošanas darbiem. Diemžēl tie nozagti. Baznīcas pārstāvji vērsušies pie sabiedrības, lūdzot atsaukties ikvienu, kam ir informācija par notikušo. Tāpat draudze uzrunā arī pašus vainīgos, pieļaujot, ka materiāli varbūt paņemti “nejauši, un lūdzot tos klusi nolikt atpakaļ.
Zādzība, visticamāk, notika piektdien, naktī no 31. oktobra uz 1. novembri, vai agri sestdienā. Šajā laikā bija stiprs lietus, kas visas pēdas ir aizskalojis. Kopumā nozagti 15 cementa maisi.
Dievnama torņa remontdarbi bija nepieciešami, jo tornī laika zoba ietekmē – vēja un putnu bojājumu rezultātā –-bija radušies caurumi. Kad ārā pūta vējš, lejā lieliem gabaliem krita nost apmetums, un tornis kļuva bīstams. Šobrīd remontdarbi strauji tuvojas noslēgumam - atlikusi tikai cokola atjaunošana un citi sīkāki uzlabojumi.
Seces baznīca celta 18. gadsimta otrajā pusē, bet tornis tai piebūvēts vēlāk – 19. gadsimtā. Dievnams atrodas autoceļa Jēkabpils-Aizkraukle malā, tāpēc to pamana ikviens garāmbraucējs. Vietējie šo sakrālo celtni dēvē par vienu no pagasta rotām. “Viņa tiešām ir kā “Seces pērle”, kas pievilina cilvēkus,” saka Jaunjelgavas tūrisma informācijas punkta tūrisma organizatore Līga Kozlovska. Baznīca ir celta neogotikas stilā. Dievnams ir liels un ietilpīgs - tajā var sanākt līdz 300 cilvēkiem. Jau 7. decembrī šeit norisināsies torņa iesvētīšanas pasākums, un uz to aicināts ikviens interesents.