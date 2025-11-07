Valsts policija aicina atsaukties aculieciniekus ceļu satiksmes negadījumam Daugavpilī, 18.Novembra ielā.
Vakar 23:26
Policija aicina atsaukties aculieciniekus: Daugavpilī notriekts gājējs
Šā gada 6. novembrī ap pulksten 16.20 Daugavpilī, 18. novembra ielā, pretī ēkai Nr. 64a, noticis ceļu satiksmes negadījums — melnas krāsas “Audi A8” vadītājs uzbraucis gājējam, kurš šķērsojis ielu.
Negadījumā cietis gājējs, kuram sniegta medicīniskā palīdzība.
Valsts policija aicina atsaukties notikušā aculieciniekus un personas, kuras varētu sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju vai videoierakstus no videoreģistratoriem.
Informāciju iespējams nodot, zvanot pa tālruni 65403354.