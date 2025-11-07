Iekrītot grāvī, gājis bojā autovadītājs
Latgalē, automašīnai iebraucot dīķī, gājis bojā tās vadītājs, informēja Valsts policijā.
Traģiskais negadījums noticis Rēzeknes novada Griškānu pagastā, kad vieglā automašīna "Opel Insignia", braucot atpakaļgaitā, nobrauca no ceļa, apgāzās un iekrita dīķī. Policijā sākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Vēl 14 cilvēki ceļu satiksmes negadījumos guvuši traumas. Deviņi cilvēki cietuši avārijās Rīgas reģionā, tostarp divi velosipēdisti. Vēl trīs cilvēki cietuši Latgalē, no tiem viens gājējs. Savukārt pa vienam cietušajam bijis Zemgalē un Vidzemē.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 137 ceļu satiksmes negadījumi.
Tajā pašā laikā Valsts policija aizturējusi astoņus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Četros gadījumos sākti kriminālprocesi, jo vadītāji bija stipri piedzērušies. Seši dzērājšoferi apturēti Rīgas reģionā, viens Zemgalē un viens Kurzemē
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija izrakstījusi 157 administratīvā pārkāpuma protokolus.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 510 administratīvo pārkāpumu lēmumi.