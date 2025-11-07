Leģendārais Vecrīgas klubs "Depo"
Unikāla iespēja iegādāties gabaliņu no leģendārā “Depo” - klubs rīko andeli
Pēc pēdējās ballītes 8. novembrī Vecrīgas “Depo” kluba telpās vēl nenoslēgsies kustība – tieši otrādi – 15. novembrī plkst. 10.00 notiks “Depo” garāžas izpārdošana jeb andele, kur varēs iegūt īpašumā īstu gabaliņu no leģendārā pagrīdes kluba.
Tiks piedāvāti visādi dārgumi – sākot no galdiem un bāra letēm līdz aprakstītām tualetes durvīm, spoguļiem, skatuves režģiem un citām lietām, kas glabā simtiem koncertu un nakšu stāstu. Dažas lietas ceļos līdzi uz jauno mājvietu, bet pārējās gaida jaunus saimniekus.
Par cenām varēs vienoties uz vietas. Ja jau esi bijis klubā un kaut kas ir iekritis acīs – droši dod ziņu kluba darbiniekiem vai raksti klubam sociālajos tīklos.
Jauns.lv jau ziņoja, ka pagājušā gada oktobrī tika paziņots, ka “Depo” slēgs durvis uz nenoteiktu laiku, taču mēnesi vēlāk klubs atgriezās un turpināja priecēt līdz pat šim brīdim. Šā gada oktobrī VAS "Valsts nekustamie īpašumi" rīkotajā atkārtotajā izsolē par 1 569 484 eiro tika izsolīta Vaļņu ielas ēka, kurā atrodas klubs "Depo".
Kā atklājis kluba īpašnieks Guntis Vanags, tiek meklēta jauna mājvieta, un, visticamāk, “Depo” vēl redzēsim citā vietā – ar to pašu garu, tikai citā telpā.
Sestdien, 8. novembrī, klubā notiks pēdējā ballītē, bet 15. novembrī – andele, kur katrs var paņemt līdzi daļiņu “Depo” vēstures. Jo pat leģendas reiz pārceļas, bet garu līdzi paņem tie, kas bijuši klāt.
