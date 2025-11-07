Autovadītāju ievērībai: mitrā laikā daudzviet pasliktinās grants autoceļu stāvoklis
Pieturoties mitriem laikapstākļiem, daudzviet valsts autoceļu tīklā pasliktinās grants ceļu stāvoklis. Mitruma dēļ iepriekš veikto uzturēšanas darbu efekts saglabājas īsāku laiku, bet satiksmes ietekmē veidojas bedres un iesēdumi – īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme
Nokrišņu daudzums visur nav bijis vienmērīgs, līdz ar to ceļu stāvoklis atšķiras arī viena reģiona ietvaros. Reģionos sliktākā stāvoklī ir grants ceļi:
Kurzemes reģionā – Dienvidkurzemes novadā Liepājas un Rucavas apkārtnē;
Latgales reģionā vietējie autoceļi galvenokārt reģiona dienvidaustrumu daļā – Šķirpāni–Soboļina (V540), Konecpole-Vertulova (V542), Zamšoviki–Tīmaņi–Zirgi (V607), Špoģi–Arendole–Rimicāni–Rožupe (V682), Rožupe–Rudzāti–Varakļāni (V761), Dagda–Pauļukalns (V619), Ogureckaja–Strodi–Auleja (V611), kā arī pie Balviem Balvi–Celmene–Sita (V470);
Rīgas reģionā – autoceļš Rīga–Ērgļi (P4) pie Kangariem un Bauska–Linde (P88) Ogres novada teritorijā;
Vidzemes reģionā – Gulbenes, Madonas, Cēsu, Valmieras, Smiltenes, Alūksnes un Valkas novados,
Zemgales reģionā – Aizkraukles, Bauskas un daļēji Jelgavas novadā.
Lai veiktu uzturēšanas darbus, nepieciešams lai ceļi apžūst, pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams. Tomēr vietās, kur seguma stāvoklis ir ļoti slikts, iespēju robežās uzturēšanas darbus veic arī slapjos laikapstākļos – kritiskākajās vietās bedrīšu dziļumu samazina ar līdzināšanu (greiderēšanu), līdzinot tikai seguma virskārtu 3–4 cm dziļumā. Naktīs iestājoties salam, autoceļi strauji apžūst, un pirms sasalšanas autoceļus noplanē, lai nodrošinātu braukšanas komfortu ziemas sezonā.