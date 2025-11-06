Ogre iemirdzas sarkanbaltsarkanās krāsās, svinot Latvijas brīvības stāstu
Novembris Ogrē ir patriotisma un valsts svētku mēnesis – laiks, kad pilsētu un novadu piepilda sarkanbaltsarkanās krāsas, gaismas un lepnuma sajūta par Latviju. Kā ierasts, Brīvības ielu rotā ne tikai valsts karogi, bet arī lietussargu aleja, kas kļuvusi par vienu no Ogres atpazīstamākajiem valsts svētku simboliem. Šogad aleju veido 130 balti un sarkani lietussargi, kas vakara stundās tiek izgaismoti, radot īpaši svinīgu noskaņu.
Kā informē Ogres novada pašvaldībā, arī abi gājēju tilti pār Ogres upi tradicionāli iemirdzas Latvijas karoga krāsās. Tie, līdzīgi kā lietussargu aleja, iedegas līdz ar pilsētas apgaismojumu – aptuveni plkst. 17.00, aicinot doties svētku pastaigās gan dienas, gan vakara laikā.
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina iedzīvotājus un pilsētas viesus izbaudīt svētku atmosfēru, izmantojot īpaši sagatavotu karti ar maršrutiem un vietām, kur apskatāmi valsts svētku rotājumi.
Izstaigājiet: “Lielo loku” – 7,5 km, 3,5 km garo loku gar Ogres upes krastiem, “Mazo loku” – 1,8 km.
Interaktīvajā kartē pieejama arī praktiska informācija par auto novietošanu un citiem noderīgiem punktiem.
Pēc pastaigas iespējams baudīt svētku maltīti kādā no Ogres kafejnīcām.
Sarkanbaltsarkanās krāsas rotā ne tikai Ogri, bet arī novada pilsētas un pagastus – gar ceļiem plīvo karogi, kultūras nami un iestādes mirdz svētku gaismās, bet 11. un 18. novembrī parkos un piemiņas vietās iedegsies svecīšu liesmas. Valsts svētku rotājumi būs apskatāmi līdz 18. novembrim.
Ogres Vēstures un mākslas muzejā (Brīvības ielā 2) skatāma ekspozīcija “Brīvības ceļš”, kas stāsta par Latvijas un Ogres novada iedzīvotāju cīņu par neatkarību. Savukārt Taurupes muižas klētī iespējams sajust vēstures elpu (iepriekš jāpiesakās pa tālr. +371 28679036), bet Tīnūžu muižā – pieminēt latviešu strēlniekus un aplūkot Lāčplēša dienai veltīto pasākumu “Strēlnieku garu pārņemot” (8. novembrī plkst. 15.00). No 7. līdz 30. novembrim Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un no 7. novembra līdz 7. decembrim Lielvārdes kultūras namā skatāma fotoizstāde “Esmu karavīrs Gaisa spēkos”, kurā atklāta karavīru ikdiena un sadarbība ar sabiedrotajiem. Ieeja bez maksas.
Patriotiskā mēneša laikā papildināta arī mobilās lietotnes “Ogres novadnieks” audiogida kolekcija – tagad pieejami 45 jauni stāsti par Latvijas brīvības cīņām un varonīgām personībām. Īpašas QR koda plāksnes izvietotas Neatkarības laukumā pie vides objekta “Latviešu brīvības klints”. Audiogida stāsti ierunāti latviešu un angļu valodā, balsi piešķīris aktieris Jēkabs Reinis. Kopumā pieejami jau 224 stāsti par vietām, notikumiem un cilvēkiem visā Ogres novadā.