Divās vietās Latvijā šodien pārspēts siltuma rekords

Kolkā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Ceturtdien Kolkā un Pāvilostā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Ceturtdien Kolkā un Pāvilostā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Kolkā termometra stabiņš pakāpās līdz +13,6 grādiem, Pāvilostā - līdz +13,2 grādiem.

Visas Latvijas rekords 6. novembrī ir 1967. gadā Skultes novērojumu stacijā reģistrētie +14,3 grādi.

Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra bija no +8,6 grādiem Zosēnos līdz +12,6 grādiem Kolkā un Mērsragā.

Diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā pakāpusies sešus grādus virs normas.

