Kolkā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords.
Novadu ziņas
Šodien 16:28
Divās vietās Latvijā šodien pārspēts siltuma rekords
Ceturtdien Kolkā un Pāvilostā labots 6. novembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Kolkā termometra stabiņš pakāpās līdz +13,6 grādiem, Pāvilostā - līdz +13,2 grādiem.
Visas Latvijas rekords 6. novembrī ir 1967. gadā Skultes novērojumu stacijā reģistrētie +14,3 grādi.
Trijos pēcpusdienā gaisa temperatūra bija no +8,6 grādiem Zosēnos līdz +12,6 grādiem Kolkā un Mērsragā.
Diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā pakāpusies sešus grādus virs normas.