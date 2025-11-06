Skolēnu hakatonam "Radošais intelektuālis" pieteikusies 41 komanda no visas Latvijas
Izvērtējot iesūtītās motivācijas vēstules, Patentu valdes pārstāvji atlasīja 10 komandas, kas 26. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 pulcēsies Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra telpās, lai piedalītos hakatonā un mentoru vadībā pilnveidotu savus inovatīvos risinājumus.
Dalībai hakatonā apstiprinātās komandas:
- "Cepumiņi", Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija (skolotāja G. Gaidlazda)
- "Efektīvie", Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola (skolotāja L. Hroloviča)
- "Intelektuālais piecītis", Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums (skolotāja I. Veipa)
- "Izgudrotāju ciema komanda", Carnikavas vidusskola (skolotāja A. Kampāne)
- "LORAKS", Druvas vidusskola (skolotājs I. Bušinskis)
- "Nova five", Cēsu Valsts ģimnāzija (skolotāja I. Lapsiņa)
- "Patentibus", MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola (skolotāja I. Laganovska-Vesere)
- "RECOVER", Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (skolotāja S. Kazaka)
- "Vizionāri", Elejas vidusskola (skolotāja I. Gausiņa)
- "Vizuālā māksla", Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola (skolotājs O. Veilands)
Komandas no visas Latvijas
Pieteikumi saņemti no dažādiem Latvijas reģioniem, pārklājot visu valsts teritoriju. Kopumā pārstāvētas 34 izglītības iestādes no 12 pilsētām un novadiem. Aktīvākie skolotāji šajā gadā bijuši Guntra Gaidlazda no Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, kura iesniegusi četrus pieteikumus, kā arī Intars Bušinskis no Druvas vidusskolas un Ingrīda Veipa no Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma – katrs ar trim komandu pieteikumiem. Šie skolotāji apliecina pedagogu nozīmīgo lomu jauniešu iedvesmošanā un viņu interesi par radošuma un intelektuālā īpašuma tēmām. Starp dalībniekiem visplašāk pārstāvēti 11. un 12. klašu skolēni, kas norāda uz lielu interesi par inovāciju un uzņēmējdarbības tēmām tieši vidusskolas posmā.
Jaunieši: idejas ir kā dzirksteles, kas jāsargā
Patentu valdes atlases komisijai, analizējot skolēnu motivācijas vēstules, redzams, ka jaunieši augstu vērtē radošumu un izprot ideju aizsardzības nozīmi. Viņi idejas salīdzina ar sēklām, gaismu, dzirkstelēm un zvaigznēm – simboliem, kas atklāj radošās domas trauslumu un spēku. Daudzi dalībnieki vēlas padziļināti apgūt zināšanas par patentiem, preču zīmēm un dizainparaugiem, savukārt dizaina skolu audzēkņi īpaši uzsver oriģinalitātes un ētiskas radošuma izpratnes nozīmi. Jaunieši arī uzsver ilgtspējas un atbildības jautājumus, redzot intelektuālo īpašumu kā rīku ideju godīgai un atbildīgai izmantošanai. Pozitīvi vērtējams, ka daļa komandu jau iepriekš ir radījušas intelektuālo īpašumu, un tagad vēlas gūt praktiskas zināšanas tā aizsardzībā.
Kas notiks hakatonā?
Atlasītās komandas līdz hakatona dienai turpina darbu pie Patentu valdes definētās problēmas risinājuma idejām, lai hakatona laikā, mentoru atbalstīti, pilnveidotu savas idejas, sagatavotu prezentācijas un aizstāvētu tās mentoru un pārējo dalībnieku priekšā.
Hakatona kopējais balvu fonds ir 3 000 eiro.
Komandas vērtēs šādi mentori:
- Agris Batalauskis – Patentu valdes direktors
- Dace Liberte – Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes priekšsēdētāja
- Liena Edvardsa – biedrības “Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība” (LaIPA) izpilddirektore
- Alise Plotova – biedrības “Junior Achievement Latvia” (JAL) pārstāve
- Dita Danosa – biedrības “Latvijas Dizaina centrs” vadītāja
- Kristīne Viļķina – profesionāla patentpilnvarniece, SIA “VILKINA LAW”
- Luīze Mantiņa – AS “Printful Latvia” pārstāve