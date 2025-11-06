Militārajā bāzē "Ādaži" notiks piemiņas pasākums kritušajiem karavīriem
Piektdien, 7. novembrī, pulksten 16.00 militārajā bāzē “Ādaži” norisināsies piemiņas pasākums, lai godinātu Latvijas un sabiedroto spēku karavīrus, kuri, pildot kaujas uzdevumus, zaudējuši dzīvību.
Piemiņas pasākumā piedalīsies aizsardzības ministrs Andris Sprūds, Nacionālo bruņoto spēku komandiera pienākumu izpildītājs ģenerālmajors Georgs Kerlins un Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandieris pulkvedis Igors Kļaviņš.
Pasākums sāksies ar dievkalpojumu bāzes kapelā, kur kapelāni un karavīru tuvinieki kopīgās lūgšanās pieminēs kritušos karavīrus. Pēc dievkalpojuma sekos piemiņas ceremonija Ierindas laukumā, kur tradicionāli tiks aizdegtas svecītes kritušo karavīru piemiņai.
Ikgadējā “Karavīru nakts” ir emocionāls vakars, kurā tiek teikts paldies karavīriem, kuri zaudējuši savu dzīvību, gādājot par mūsu drošību. Gaismas liesmiņas, ko aizdedz simtiem karavīru, izgaismo tumšo novembra vakaru, veidojot piemiņas un pateicības simbolu kritušajiem dienesta biedriem.