Par Siguldas Valsts ģimnāzijas direktori iecelta Līga Sausiņa
Noslēdzies konkurss uz Siguldas Valsts ģimnāzijas direktora amatu. 2025. gada 23. oktobra Siguldas novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma par jauno direktori iecelt Līgu Sausiņu.
Kā informē Siguldas novada pašvaldība, Līga Sausiņa ir pieredzējusi pedagoģe ar vairāk nekā 30 gadu stāžu, no kuriem 20 gadi pavadīti tieši Siguldas Valsts ģimnāzijā. Viņa ne tikai kvalitatīvi un mūsdienīgi vadījusi bioloģijas mācību procesu, bet arī aktīvi piedalījusies valsts pārbaudes darbu izstrādē un metodisko ieteikumu veidošanā. Līga izstrādājusi mācību materiālus, kas atbilst jaunajam mācību standartam, kā arī regulāri iesaistījusies pedagogu profesionālajā pilnveidē, motivējot skolēnus sasniegt augstus rezultātus zinātniskajos pētījumos un mācību priekšmetu olimpiādēs.
Viņas atbildībā būs nodrošināt izglītības iestādes nepārtrauktu, efektīvu un likumīgu darbību, plānot iestādes darbu, īstenot stratēģiskās attīstības plānu un izglītības programmas, kā arī vadīt audzināšanas procesu.
Līga Sausiņa uzsver: “Iepriekšējie ģimnāzijas vadītāji ir radījuši stabilus pamatus un ieviesuši mūsdienīgas pieejas skolas darba organizācijā un vadībā. Kā šīs skolas pedagogs labi pārzinu ikdienas darbu un vērtības, un man ir skaidrs redzējums, kā kopā ar skolēniem, skolotājiem, vecākiem un kopienu pacelt Siguldas Valsts ģimnāzijas attīstību nākamajā līmenī – iesaistoties un iesaistot citus.”