Latgalē aizturēti pieci naudas kurjeri - krāpnieku shēmā iesaistīts pat 15 gadus vecs pusaudzis
Aizvadītajā nedēļā vairāki iedzīvotāji Valsts policijai ziņoja, ka saņēmuši krāpnieciskus telefonzvanus. Pateicoties iedzīvotājiem, likumsargiem Latgalē izdevies aizturēt piecus naudas kurjerus.
2025. gada 28. oktobrī Daugavpils iedzīvotāja saņēma vairākus zvanus no dažādiem iestāžu darbiniekiem, kuri mēģināja izkrāpt 10 000 eiro skaidrā naudā. Iedzīvotāja identificēja ienākošo zvanu, kā krāpniecisku, par ko ziņoja Valsts policijai. Likumsargi organizēja krāpšanas shēmā iesaistītā naudas kurjera identificēšanu un aizturēšanu. Notikuma vietā policijas darbinieki aizturēja 2003. gadā dzimušu naudas kurjeru.
Savukārt cita Daugavpils pilsētas iedzīvotāja saņēma zvanus no telefonkrāpniekiem vairāku dienu garumā, no 27. līdz 30. oktobrim, kā rezultātā iegūstot viņas uzticību, persona nodeva naudas kurjeram 8 700 eiro. Zināms, ka šā gada 30. oktobrī telefonkrāpnieki turpināja zvanīt personai, lai izkrāptu 10 000 eiro. Seniore identificēja zvanu kā krāpniecisku un paziņoja par to Valsts policijai. Likumsargi arī šajā gadījumā ieradās notikuma vietā un aizturēja naudas kurjeru - 1992. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija ieradies pēc naudas līdzekļiem. Skaidrojot notikušā apstākļus noskaidrots, ka vīrietis kā naudas kurjers ir piedalījies arī citās krāpšanas shēmās.
Šā gada 30. oktobrī tika saņemta informācija, ka Augšdaugavas novadā pie kādas iedzīvotājas bija ieradies naudas kurjers, kuram persona nodeva 15 000 skaidrā naudā. Iepriekš sieviete bija saņēmusi vairākus zvanus no nepazīstām personām, kuras stādījās kā "Latvenergo" un policijas darbinieki. Jāmin, ka cietušās personas kaimiņš pamanīja, ka no kāpņutelpas iznāk aizdomīgs vīrietis, un pieņēma lēmumu viņu aizturēt paša spēkiem. Likumsargi nekavējoties pēc informācijas saņemšanas ieradās notikuma vietā. Pateicoties kaimiņa vērībai, izdevās novērst krāpšanas gadījumu. Skaidrojot notikušā apstākļus, likumsargi noskaidroja, ka aizturētais naudas kurjers bija ieradies notikuma vietā savas paziņas uzdevumā. Likumsargi, veicot operatīvos pasākumus, aizturēja arī 2009. gadā dzimušu vīrieti. Zināms, ka abi vīrieši pildīja naudas kurjera lomu arī citās krāpšanas shēmās.
Toties Preiļu novada iedzīvotājs saņēma vairākus telefonzvanus no nepazīstamām personām šā gada 29. oktobrī. Vīrietis tos uzreiz identificēja kā krāpnieciskus un par to paziņoja likumsargiem. Zināms, ka vīrietim nepazīstamās personas telefoniski norādīja, ka mājās esošā skaidrā nauda ir jādeklarē un viņa dzīvesvietā ieradīsies persona, kurai jānodod 5 500 eiro. Pateicoties vīrieša savlaicīgai ziņošanai, notikuma vietā ieradās likumsargi, kuri aizturēja 1995. gadā dzimušu naudas kurjeru, kurš bija ieradies pēc skaidrās naudas.
Saistībā ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem pret aizturētajiem vīriešiem ir uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat arī pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, proti, par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
Gadījumos, ja rodas aizdomas par iespējamu krāpniecību, Valsts policija aicina iedzīvotājus nekavējoties ziņot, zvanot 112.
Likumsargi brīdina, ka pēc nepazīstamu zvanītāju pieprasījuma nedrīkst nodot svešiniekiem skaidru naudu vai bankas kartes. Likumsargi atgādina, ka policisti un citu valsts iestāžu darbinieki nezvana, lai iegūtu skaidru naudu, bankas kartes vai bankas kontu datus. Šādas telefonsarunas uzreiz jāpārtrauc!