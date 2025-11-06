"Sapnis dzirdēt Latvijas himnu Amerikā piepildīts!" VP kinoloģe un suns Thors izcīna zelta godalgu pasaules čempionātā
Sapnis par Latvijas himnu Amerikā piepildās – ar savu neatlaidību un milzīgo ieguldīto darbu Gunda Šabanova un viņas pārinieks suns Thors gūst zelta medaļu kanikrosā un sudraba medaļu skūtera klasē "IFSS World Championships and World Masters Dryland 2025" Pasaules čempionātā kamanu suņu sportā, kurš norisinājās oktobrī Amerikā.
Gunda ikdienā strādā par Valsts policijas Kinoloģijas nodaļas priekšnieci un ceļš līdz lielajiem sasniegumiem bijis mērķtiecīgs, strādājot gan darbā, gan arī brīvajā laikā ar suņiem. Gunda Valsts policijā par kinologu strādā jau 20 gadus un pēdējos deviņus gadus viņa ir Kinoloģijas nodaļas priekšniece.
Sapnis kļūt par kinologu tieši policijā Gundai jau bija no bērnības, kad iedvesmu šai profesijai smēlās no seriāla “Komisārs Reksis”. Savu sapni Gunda neatlaida un mērķtiecīgi uz to tiecās jau bērnībā, apmācot savus ģimenes mīluļus, kā arī piedaloties ar viņiem sacensībās pati būdama vēl bērns.
Pirmajās nopietna līmeņa kinologu sacensībās, kur bija jāpārvar dažādi šķēršļi vairāku kilometru garumā, Gunda piedalījās, kad tikko bija sākusi strādāt par kinologu Valsts policijā. Pēc šīm sacensībām Gunda saprata, ka tas viņai ļoti patīk, tādēļ turpināja savi pilnveidot un piedalīties dažādās sacensībās ar dienesta suņiem. Gunda stāsta: “Daudzu gadu garumā piedaloties dažāda līmeņa sacensībās Eiropā, šķita, ka esmu augstāko latiņu sasniegusi tieši ar dienesta suņiem, tādēļ izmantoju iespēju, ko pamainīt un pārgāju tieši uz skriešanas sacensībām. Sākotnēji piedalījos ar policijas dienestam ierastajām šķirnēm, bet, kad pamanīju, ka sporta suņiem ātrums ir nesalīdzināms, tad nolēmu arī iegādāties šādas šķirnes suni un tā es satiku Thoru.”
Ar Thoru Gundai izveidojusies īpaša saikne – jau, kad viņu ieraudzīja, saprata, ka tas ir viņas suns un, var teikt, ka šobrīd viņi abi saprotas no pusvārda. Gunda uzsver: “Vēl tik pat īpaša saikne man bija ar manu dienesta suni Nato, kurš jau vairākus gadus ir citos medību laukos, bet reiz bija uzticīgs pārinieks gan darbā, gan sacensībās, gan ikdienas dzīvē. Sajūta, ka Thorā ir kāda daļiņa no Nato.” Kā Gunda saka, Thors šajā pasaules čempionātā bija īsts “zvērs”, jo aizvadīja četrus startus pēc kārtas – divas dienas kanikrosā un divas skūtera disciplīnā. Atšķirībā no citiem sportistiem, kuri katrai disciplīnai izmantoja dažādus suņus, Thors visu paveica viens.
Lai gūtu pasaules līmeņa panākumus, Gunda ieguldīja daudz darba gan sevī, gan Thorā, jo gatavošanās šāda līmeņa sacensībām nav viegla, tā prasa gan fiziskus treniņus, gan darbu ar sevi mentāli. Lielā pieredze darbā policijā noteikti palīdz sagatavot sevi, taču tāpat šādam čempionātam gatavošanās notika pastiprināti. Pēdējais gads Gundai bija saplānots burtiski pa stundām, lai paspētu apvienot gan ģimeni, gan darbu, gan treniņus – nereti rīts sākās ar treniņu saullēktā, lai pēc tam paspētu mazos ģimenes locekļus aizvest uz dārziņu un pēc tam pati uz darbu. Tāpat treniņi tika ieplānoti pēc darba, pirms došanās pie ģimenes. Gunda šim trenējās ļoti mērķtiecīgi, kopumā nedēļā bija ap deviņiem, desmit treniņiem.
Kā Gunda pati saka: “Šo čempionātu ļoti gaidīju, jo darbs bija ieguldīts milzīgs un esmu neizsakāmi laimīga par saviem un Thora sasniegumiem.” Gunda ir Latvijas valsts patriots un viņas lielais sapnis bija, lai Amerikā Pasaules čempionātā skanētu Latvijas himna. Līdz sapņa sasniegšanai, diemžēl Gundai nācās saskarties arī ar negatīviem viedokļiem, ka uz šādu sapņa piepildījumu pat var necerēt, bet tas esot bijis vēl lielāks dzinulis parādīt, ka savus sapņus var sasniegt. Tāpat liels motivātors bija Gundas dēliņi, īpaši mazākais: “Viņš ir mans mazais supervaronis, mans iedvesmas avots. Katru reizi, kad trasē man kļuva grūti, es domāju par viņu. Un tad sapratu – man nav grūti. Es varu. Man ir spēks. Jo viņš tic man, un es ticu viņam,” stāsta Gunda. Liels atbalsts un motivātori bija arī Gundas ģimene, draugi un arī pārējie pieci mājās palikušie suņi – Trojs, Odins, Elbars, Leiks un Nasu.
Par sajūtām, uzkāpjot uz pjedestāla, Gunda, atceroties ar prieka asarām, stāsta: “Kad dzirdēju skaļruņos savu vārdu, pārņēma saviļņojošas emocijas, bija asaras acīs, atceroties visu pēdējā gada laikā piedzīvoto un visu ieguldīto darbu, tad ieraudzīju Latvijas karogu un emocijas ņēma virsroku. Draugi pēc tam jau smejoties teica, kāpēc nevienā bildē nevarēju pasmaidīt, bet kā gan varētu, ja Amerikā skan Latvijas himna, tad laimes asaras nevar noturēt. Tas bija īsts sapņa piepildījums.”
Gunda pie sasniegtā neapstāsies, viņas mērķi ir turpināt trenēties, piemēram, skūtera klasē skriet ar diviem suņiem.
Gunda ir pirmā latviete, kurā šādā pasaules līmeņa čempionātā guva augstākos panākumus, tādēļ tas ir ne tikai sasniegums pašai Gundai un Thoram, bet arī visai Latvijai.
