Mārupē izmaiņas skolēnu autobusu kursēšanas grafikos 8. novembrī
Mārupē izmaiņas skolēnu autobusu kursēšanas grafikos 8. novembrī

8. novembrī gaidāmas izmaiņas Mārupes skolēnu autobusu kursēšanas grafikā.

8. novembrī gaidāmas izmaiņas skolēnu autobusu kursēšanas grafikā.

1. autobuss

  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 13.10
  • no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 13.40
  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 14.20

2. autobuss

  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 13.10
  • no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 13.50
  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 14.20
  • no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 15.00
  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 15.30

2a autobuss

  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas līdz pagriezienam pie SIA "Kreiss" 13.10
  • no Mārupes Valsts ģimnāzijas līdz pagriezienam pie SIA "Kreiss" 14.25

3. autobuss

  • no Jaunmārupes pamatskolas 13.20
  • no Jaunmārupes pamatskolas 15.15

3a autobuss

  • no Jaunmārupes pamatskolas 13.20
  • no Jaunmārupes pamatskolas 14.10

4. autobuss

  • no Mārupes pamatskolas 14.30

4a autobuss - atcelts

5. autobuss

  • no Jaunmārupes uz Skulti 13.30
  • no Skultes uz Piņķiem 13.45
  • no Piņķiem uz Skulti 14.00
  • no Skultes uz Mārupi 14.15

6. autobuss

  • no Babītes vidusskolas uz Spuņciemu 14.00
  • no Salas sākumskolas uz Piņķiem 14.30

8. autobuss

  • no Babītes vidusskolas 14.00

9. autobuss

  • no Babītes vidusskolas 14.00

10. autobuss

  • no Mārupes pamatskolas 14.10
  • no Mārupes pamatskolas 14.30

