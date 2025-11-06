Mārupes Valsts ģimnāzija.
Novadu ziņas
Šodien 13:54
Mārupē izmaiņas skolēnu autobusu kursēšanas grafikos 8. novembrī
8. novembrī gaidāmas izmaiņas Mārupes skolēnu autobusu kursēšanas grafikā.
1. autobuss
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 13.10
- no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 13.40
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 14.20
2. autobuss
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 13.10
- no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 13.50
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 14.20
- no Mārupes Mūzikas un mākslas skolas uz Mārupes Valsts ģimnāziju 15.00
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas uz Mārupes Mūzikas un mākslas skolu 15.30
2a autobuss
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas līdz pagriezienam pie SIA "Kreiss" 13.10
- no Mārupes Valsts ģimnāzijas līdz pagriezienam pie SIA "Kreiss" 14.25
3. autobuss
- no Jaunmārupes pamatskolas 13.20
- no Jaunmārupes pamatskolas 15.15
3a autobuss
- no Jaunmārupes pamatskolas 13.20
- no Jaunmārupes pamatskolas 14.10
4. autobuss
- no Mārupes pamatskolas 14.30
4a autobuss - atcelts
5. autobuss
- no Jaunmārupes uz Skulti 13.30
- no Skultes uz Piņķiem 13.45
- no Piņķiem uz Skulti 14.00
- no Skultes uz Mārupi 14.15
6. autobuss
- no Babītes vidusskolas uz Spuņciemu 14.00
- no Salas sākumskolas uz Piņķiem 14.30
8. autobuss
- no Babītes vidusskolas 14.00
9. autobuss
- no Babītes vidusskolas 14.00
10. autobuss
- no Mārupes pamatskolas 14.10
- no Mārupes pamatskolas 14.30
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde