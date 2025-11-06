Tukuma novadā turpinās māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process
Lai veicinātu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību pārņemšanu, pašvaldība jau kopš 2022. gada sākuma īstenoja aktīvu informatīvo kampaņu, aicinot dzīvokļu īpašniekus pārņemt savus īpašumus un pārvaldīt tos atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Lai īpašnieki aktīvāk iesaistītos savas mājas kopīpašuma pārvaldībā, pašvaldība noteica termiņu – 2025. gada 1. maiju –, līdz kuram dzīvokļu īpašniekiem bija jāpieņem lēmums par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Savukārt Saeima, pieņemot Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likumu, noteica galīgo termiņu – 2026. gada 1. janvāri –, kad visām daudzdzīvokļu mājām jāpārņem pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības.
Jāuzsver, ka daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas process Tukuma novadā ir noritējis veiksmīgi – pašlaik lielākā daļa daudzdzīvokļu māju īpašnieku jau nodevuši pārvaldīšanas tiesības pašu izvēlētiem pārvaldniekiem, piemēram, SIA “Komunālserviss TILDe”, SIA “Tukuma nami”, SIA “Kurzemes nami” un SIA “Manas MĀJAS Tukums”, vai izveidojuši dzīvokļu īpašnieku biedrības.
Pašvaldība izsaka pateicību visiem īpašniekiem, kuri jau izmantojuši savas tiesības un kopīgi lēmuši par mājas nākotni. Savukārt tiem, kuri vēl nav paspējuši to izdarīt, aicinām nekavēties! Vēl līdz šī gada beigām jums ir iespēja vienoties ar pārējiem īpašniekiem un pieņemt kopīgu lēmumu par savas mājas turpmāko pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
Jums kā dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošo daļu, piemēram, vienoties ar pārvaldnieku par pārvaldīšanas uzdevumu, veicamo darbu prioritāti un remontu darbu uzkrājumiem, pārvaldīt samaksātos mājas finanšu līdzekļus, noteikt remontdarbu prioritāti, saņemt pārskatāmu atskaiti saistībā ar mājas pārvaldīšanu un izlietotajiem finanšu līdzekļiem u.c.
Tāpat arī atgādinām, ka mājām, kurām ir noslēgts pārvaldīšanas līgums, ir iespēja pieteikties uz pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai (energoauditam, tehniskajai apsekošanai, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai) un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, labiekārtošanas darbu veikšanai, slēgtas atkritumu konteineru novietnes izbūvei).
Lai dzīvojamai mājai tiktu izvēlēts pārvaldnieks, dzīvokļu īpašniekiem ir: 1. jāizvirza savas mājas aktīvists vai vairāki aktīvisti; 2. jāizvēlas pārvaldīšanas forma; 3. jāsasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā vairāk nekā puse dzīvokļu īpašnieku atbalstītu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu.
Katrs dzīvokļu īpašnieks ir atbildīgs ne tikai par savu īpašumu, bet arī par visas mājas vidi, ilgtspēju un drošību. Jo savlaicīgāk tiks pieņemts kopīgs lēmums, jo ātrāk būs iespējams plānot uzlabojumus un piesaistīt atbalstu mājas attīstībai.