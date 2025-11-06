Ar jaunu koncertprogrammu Latvijā atgriežas Roberts Balanas
16. decembrī Rīgas kinoteātrī "Splendid Palace" notiks īpašs koncerts "Roberts Balanas un stīgu ansamblis", ar kuru pasaulslavenais vijolnieks atgriezīsies pie Latvijas klausītājiem ar jaunu, vēl nedzirdētu programmu.
Koncertā Roberts Balanas muzicēs kopā ar izciliem stīgu instrumentālistiem no Latvijas un Lielbritānijas, kuri pārstāv vadošos orķestrus un kamermūzikas kolektīvus. Koncertā Rīgā skanēs Roberta oriģinālās klasiskās un populārās mūzikas aranžijas vijolei un stīgu ansamblim, kā arī klausītāju iemīļoti skaņdarbi viņa versijā solo un elektriskajai vijolei.
Tā būs pirmā iespēja dzirdēt programmu, ar kuras variācijām mākslinieks nākamgad dosies tūrē pasaulslavenās koncertzālēs - "Concertgebouw" Amsterdamā, "Palau de la Música Catalana" Barselonā, "Kühlhaus" Berlīnē un citur.
"Šī programma ietver vairākas manas aranžijas vijolei un stīgu ansamblim, instrumentācijai, kas man ļauj izpausties ar neticami plašām skaņu pasaulēm. Un pirmo reizi atskaņot šo mūziku tieši mājās Ziemassvētku laikā… tas būs super!" norāda Balanas.
Gatavojot šo koncertprogrammu, Roberts publicējis jaunu video kopā ar Velsas Karaliskās mūzikas akadēmijas studentiem, atskaņojot grupas "Queen" klasiku "Bohemian Rhapsody" 50. gadadienā kopš dziesma tika izdota. Ieraksts guvis plašu rezonansi un pagājušonedēļ tika atskaņots arī BBC Radio 4 "Today" raidījuma ēterā, kuram ik nedēļu pieslēdzas apmēram 5,7 miljoni klausītāju.
Roberts Balanas ir pazīstams kā mūziķis, kurš nojauc robežas starp klasisko un mūsdienu mūziku, radot jaunu, enerģētisku un emocionāli bagātu skanējumu. Ar savām radikālajām aranžijām solo vijolei Balanas guvis miljoniem skatījumu sociālajos tīklos un kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem Latvijas mūziķiem pasaulē. Viņa vijoles virtuozitāti atzinīgi novērtējuši Eltons Džons, Džeikobs Koljers, kā arī grupu "Pink Floyd" un "Vulfpeck" dalībnieki.
Roberts mācījies Londonas Karaliskajā mūzikas akadēmijā, kur saņēmis rektora balvu un akadēmijas divsimtgades jubilejas stipendiju. Jau 16 gadu vecumā viņš debitējis Karaliskajā Festivāla zālē un Vigmora zālē Londonā, un 2022. gadā nosaukts par BBC Radio 1 oficiālo vijolnieku. Viņš regulāri viesojas arī Classic FM, BBC Radio 3 un Scala Radio ēteros.
Latvijā šovasar Balanas kopā ar Londonas Ealing Symphony Orchestra atskaņoja spāņu komponistes Anhelas Lukas jauno koncertu elektriskajai vijolei Cēsu Mākslas Festivāla ietvaros, kā arī jau otro reizi piedalījās Lielajā Koncertā Mežaparkā.
Decembrī Roberts kopā ar māsām - vijolnieci Kristīni un čellisti, diriģenti Margaritu Balanas - rīkos arī labdarības meistarklases jaunajiem mūziķiem kultūrtelpā Ola Foundation, turpinot tradīciju, kas iedvesmo un atbalsta nākamo paaudzi. Biļetes uz koncertu pieejamas ŠEIT.